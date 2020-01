Grande Allineamento Planetario inizio 2020: come ti senti con questo Oroscopo?

Preparati a guardare il cielo pochi minuti prima dell’alba durante questi prossimi giorni di gennaio e febbraio 2020, poiché vedrai un evento che non si verificava da dieci anni. Riguarda l’allineamento planetario, quel momento quando visti dalla Terra osserviamo una fila di pianeti, uno accanto all’altro, non sparpagliati a caso, ma tutti in un posto, il che è possibile grazie alle loro rispettive orbite e alle loro distanze dalla Terra. Naturalmente non sono fisicamente vicini, ma la vicinanza in distanza spaziale viene misurata da un altro angolo. E in questo caso, quando guardi il cielo, vedrai l’evento accaduto dieci anni fa e che ora si ripete dando a tutti i segni dello zodiaco corrispondenti, un forte impatto planetario.

I pianeti in questione che vedremo alienati durante questi prossimi giorni – dal 20 gennaio al 20 febbraio – con un tasso maggiore o minore di avvicinamento reciproco sono Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Questi pianeti sono sovrani di diversi segni zodiacali e la loro rispettiva posizione nel cielo determinerà in gran parte ciò che possiamo aspettarci in questi giorni.

Inoltre, se ti svegli presto e prima di uscire di casa cerchi il pianeta Venere, la bellissima stella, nel cielo, ti guiderà alla scoperta di Marte, il punto rosso, Giove e Saturno e con un paio di binocoli fino a quando non ne vedrai un po’ dei loro satelliti.

Che impatto avrà questo importante evento cosmico sul tuo segno zodiacale?

Ariete

Il tuo sovrano Marte riceve l’onda d’urto diretta di Mercurio, Venere, Giove e Saturno. Il risultato è un mese di molta attività ed energia inesauribile. I vantaggi che questo allineamento planetario ti offrirà, è che conferirà un alto livello di entusiasmo per tutto ciò che intendi fare, ma devi organizzarti molto bene per evitare dispersioni. Questo perché, proprio a causa di questa configurazione astrale, tendi a perseguitarti desiderando di risolvere in un giorno ciò che ci vuole più tempo.

Toro

Qui abbiamo la stella Venere, il tuo sovrano, che è il corpo luminoso più intenso nel cielo dopo la Luna e nell’allineamento planetario lo vedremo vicino a Mercurio e Marte. Dato che Urano è nel tuo segno, ma non in allineamento, l’equilibrio viene compensato e ci saranno alcuni giorni di importanti trasformazioni personali quando sarai costretto a prendere decisioni importanti. Non lasciarti trasportare dalle emozioni. Pensa bene prima di agire perché ora c’è un forte trabocco di energia.

Gemelli

In questo allineamento il tuo reggente Mercurio può essere osservato vicino a Marte, quel punto rosso nel mezzo delle altre stelle. Fortunatamente, il tuo reggente è diretto e in transito attraverso l’Acquario, quindi in questi giorni prevarranno il tocco spontaneo e l’eloquenza. La tua parola sarà efficace, il momento ideale per mettere le carte sul tavolo, chiarire tutto ciò che hai lasciato per un altro giorno: i risultati saranno più che soddisfacenti.

Cancro

Il tuo sovrano, la Luna, è direttamente coinvolto in questo allineamento con un accento singolare. Il 25 infatti sarà in congiunzione con il Sole e segnerà l’inizio del nuovo anno lunare, nell’oroscopo cinese “l’Anno del Topo di Metallo” e questa configurazione creerà scenari insoliti. Preparati a incontrare qualcuno che non vedi da molto tempo, aspettati incontri improbabili e situazioni totalmente nuove nella tua vita emotiva e sociale in generale.

Leone

L’influenza dell’allineamento planetario si combina con la congiunzione del tuo sovrano il Sole e la Luna, il giorno del novilunio, il 25 gennaio, che segna l’inizio dell’anno lunare e con le energie dirette di queste cinque stelle allineate preparano per proposizioni non anticipate, viaggi last minute. Inoltre, cambiamenti radicali nella tua scala di valori e nel tuo modo di vedere la realtà, uno stadio in cui non avrai tempo di annoiarti e si rompe la routine.

Vergine

Il tuo sovrano, Mercurio, diretto, in Acquario e vicino a Marte e Venere, in questo allineamento planetario agirà nel tuo modo di relazionarti con gli altri. E come per il segno dei Gemelli, che è anche governato da Mercurio, saranno giorni di eloquenza, ma anche di imprudenza quando si tratta di parlare. Pertanto, si raccomanda di stare molto attenti a ciò che si dice per non lasciarsi coinvolgere in inutili discussioni con la persona amata, amici, vicini e colleghi.

Bilancia

Venere, il tuo sovrano, che ora viaggia attraverso i Pesci, sarà molto vicino a Marte e Mercurio – visto dalla Terra,

Scorpione

ovviamente, non da una distanza reale. Tuttavia, il campo magnetico di questi pianeti e l’allineamento cosmico che ti viene presentato, ti precipiteranno a realizzare ciò che avevi lasciato in sospeso fino ad ora e che non l’avevi intrapreso con l’energia e la volontà necessarie. Ora tutto ciò cambia e decidi di fare quel passo, incluso una proposta d’amore che stavi prendendo in considerazione.

Qui abbiamo il tuo Marte convincente, che combina energia con gli altri pianeti e persino con il planetoide Plutone, in congiunzione con Saturno, uno dei cinque pianeti di questo tipo di “conga planetaria” che i pianeti stanno facendo, uno dopo l’altro, di fila, come se stessero ballando a una grande festa. E di questo si tratta, per te Scorpione: saranno giorni di gioia, divertimento e conforto, il meglio per te per fare una buona vacanza.

Sagittario

Giove, il tuo sovrano, il più grande pianeta del Sistema Solare, è in transito per il tuo segno e come il resto degli altri pianeti coinvolti in questo allineamento spaziale sarà molto vicino, in prospettiva, Mercurio, Venere, Marte e Saturno. È il tuo periodo di conquiste sociali, lavorative e sentimentali. Ciò che deciderai di fare sarà fatto e gli ostacoli che sorgeranno verranno superati facilmente. Una fase in cui inizi a vedere molti sogni cristallizzati e ti sentirai con grande dinamismo e decisione di intraprendere avventure rischiose.

Capricorno

Per te, Capricorno, questo allineamento rappresenta molto, perché ora sei in pieno ritorno da Saturno e con l’energia che ricevi da tutti gli altri pianeti importanti direttamente al tuo segno, dove Plutone e Cerere sono pure in questa configurazione planetaria: viene alla tua vita con un tono restauratore. Rimarrai piacevolmente sorpreso quando riceverai risposte soddisfacenti ad azioni paralizzate e parole di sostegno, amore e comprensione sulle labbra di quella persona che è così importante per te.

Acquario

Congratulazioni! Stai ricevendo il tuo regalo di compleanno cosmico! Sebbene il tuo sovrano Urano non partecipi direttamente a questo evento stellare, le combinazioni della congiunzione della luna dell’Acquario con l’inizio del nuovo anno lunare, il 25, sono eccellenti. Si potrebbe dire che il complemento energetico che prevale nel tuo segno dell’elemento aria, si sta verificando in questo periodo con un evento che non si era verificato per un decennio. Questa configurazione di pianeti indica chiaramente che il peggio è finito e che verrà lasciato alle spalle. Arriva la fine della disoccupazione e la crisi economica, la solitudine e i periodi di ansia. Un allineamento planetario che rivoluzionerà totalmente la tua vita in questi giorni del tuo anniversario annuale!

Pesci

Grandi notizie per te da Venere, pianeta dell’amore, che ora transita il tuo segno: è proprio al centro di questo allineamento planetario. Questo evento cosmico attira magneticamente il tuo sovrano Nettuno, che sebbene sia al di fuori di questa equazione (è dall’altra parte della scala), sta compensando il tuo paesaggio astrale. L’enorme forza cosmica che si estende attraverso il tuo segno, come risultato della combinazione di così tanti pianeti allineati, rivelerà molte cose: segreti che vengono alla luce, il vero carattere di coloro che ti hanno avvicinato di recente fingendo di essere ciò che non sono. La tua intuizione e percezione psichica sono in aumento, i tuoi sogni saranno rivelatori e chiari. E poiché durerà precisamente fino al mese di febbraio, lo stesso giorno della cuspide che segnerà l’inizio del tuo ciclo di compleanno, può essere considerato come l’annuncio del bene che ti aspetta e di ciò che otterrai.