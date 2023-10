Ultime Notizie » Diretta Streaming » Quando si giocherà la Supercoppa e dove vederla con Napoli Inter Lazio Fiorentina

La Supercoppa italiana, che si terrà a Jeddah, è stata spostata a fine gennaio. Le semifinali si svolgeranno il 21 e 22 con la partecipazione di Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Tutti gli incontri si terranno presso lo Stadio Prince Abdullah Al Faisal e saranno trasmessi in diretta tv in chiaro su Canale 5.

La Supercoppa italiana verrà posticipata quindi a fine gennaio 2024 su richiesta degli organizzatori sauditi.

Sarà la prima volta che la competizione adotterà la formula della “” e si svolgerà il 21 e il 22 gennaio, con la finale il 25 gennaio.

Le squadre partecipanti saranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. Gli incontri avverranno a Jeddah e saranno trasmessi in diretta streaming in chiaro da Mediaset (in tv su canale 5). Le date della Serie A e della Coppa Italia subiranno delle modifiche a causa di questo cambiamento. Gli ottavi di finale della Coppa Italia si giocheranno tra il 6 dicembre, il 20 dicembre e il 3 gennaio, mentre i quarti di finale si svolgeranno il 10 gennaio.