Puliscono tutti il bagno così ma i batteri si diffondono ovunque: l’errore madornale

Ignorare queste pratiche, invece, comporta il rischio di aumentare la carica batterica sulle superfici, favorire la diffusione di resistenze batteriche.

Nel contesto domestico la pulizia del bagno è un’attività fondamentale per garantire un ambiente sano e privo di contaminazioni.

Tuttavia, un errore molto comune riguarda la scelta e l’uso del panno per la detersione dei sanitari, che può trasformarsi in un veicolo di diffusione batterica in tutto il bagno.

L’errore comune: il panno sbagliato per i sanitari

Utilizzare lo stesso panno per più superfici o scegliere un panno non specifico per i sanitari rappresenta un grave rischio di contaminazione incrociata. Questo comportamento, pur diffuso, facilita lo spostamento di microrganismi patogeni come Escherichia coli e Staphylococcus aureus da una zona all’altra del bagno, compromettendo la pulizia e aumentando i rischi per la salute, soprattutto per persone più vulnerabili come bambini, anziani o immunodepressi.

Molti ignorano che un panno usato per il pavimento o per altre aree non deve essere impiegato per i sanitari. La mancata distinzione tra panni può abbassare drasticamente gli standard igienici. Per evitare ciò, è consigliabile assegnare un panno esclusivo per i sanitari, preferibilmente identificato con colori o etichette specifiche per evitare scambi accidentali.

Microfibra: il materiale ideale e la sua manutenzione

Tra i materiali più efficaci per la pulizia dei sanitari vi è senza dubbio la microfibra, nota per la sua capacità di catturare sporco, batteri e virus grazie alla struttura delle sue fibre sottilissime che penetrano nelle microfessure delle superfici. La microfibra, infatti, garantisce:

Rimozione profonda di impurità e microrganismi;

Asciugatura veloce che limita la proliferazione batterica sul panno stesso;

Protezione delle superfici da abrasioni rispetto a panni più ruvidi.

Tuttavia, per mantenere l’efficacia igienica della microfibra è essenziale una manutenzione corretta: i panni devono essere lavati frequentemente ad almeno 60°C e lasciati asciugare completamente dopo ogni utilizzo. L’accumulo di umidità favorisce la formazione di muffe e batteri, quindi è fondamentale sostituire i panni quando perdono capacità assorbente o emanano cattivi odori.

Pratiche igieniche indispensabili per un bagno sicuro

Oltre alla scelta e manutenzione dei panni, alcune abitudini contribuiscono a limitare la diffusione dei germi nel bagno domestico:

Dedicare un panno specifico per ogni superficie , come water, lavandino e doccia, per evitare contaminazioni incrociate;

, come water, lavandino e doccia, per evitare contaminazioni incrociate; Utilizzare un sistema di codifica cromatica per riconoscere velocemente i panni destinati a ciascuna area;

per riconoscere velocemente i panni destinati a ciascuna area; Non lasciare mai i panni umidi all’interno del bagno e arieggiare regolarmente l’ambiente per ridurre umidità e carica batterica;

e arieggiare regolarmente l’ambiente per ridurre umidità e carica batterica; Scegliere detergenti delicati , preferibilmente a pH neutro o leggermente alcalini, che non danneggino né le superfici né la microfibra;

, preferibilmente a pH neutro o leggermente alcalini, che non danneggino né le superfici né la microfibra; Prestare attenzione anche ad accessori come portaspazzolino e dispenser di sapone , spesso trascurati ma potenziali focolai di germi;

, spesso trascurati ma potenziali focolai di germi; Chiudere sempre il coperchio del WC prima dello scarico per evitare la dispersione aerosolizzata di batteri.

L’adozione di questi accorgimenti, unita alla scelta corretta dei materiali di pulizia, rappresenta un passo fondamentale per contrastare la contaminazione crociata. In ambienti dove l’igiene è ancora più cruciale, come ospedali o strutture ricettive, viene spesso raccomandato l’uso di panni monouso in microfibra, per garantire condizioni di pulizia ottimali ad ogni utilizzo.