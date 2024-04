Ultime Notizie » adsense » Pubblicità di cannabis su Google AdSense: le nuove linee guida per l’Italia dopo il caso della Germania

Google AdSense è consapevole che la legalizzazione della cannabis in Germania è un argomento di interesse per molti editori. Sebbene la cannabis sia ancora illegale a livello federale negli Stati Uniti, dove ha sede Google, la società ha adottato un approccio pragmatico alla regolamentazione della cannabis in altri paesi.

In Germania, Google AdSense consentirà agli editori di pubblicare contenuti sulla cannabis purché tali contenuti siano conformi alle seguenti linee guida:

I contenuti devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti locali. In Germania, la cannabis è legale per uso adulto, ma ci sono ancora alcune restrizioni sulla sua pubblicità e vendita. Gli editori devono assicurarsi di essere in regola con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. I contenuti devono essere rivolti a un pubblico adulto. Google AdSense non consente la pubblicità di cannabis su siti web rivolti a minori. I contenuti devono essere veritieri e non fuorvianti. Gli editori devono evitare di fare affermazioni false o esagerate sui benefici della cannabis. I contenuti non devono essere sensazionalistici o offensivi. Google AdSense non consente la pubblicità di cannabis che sia sensazionalistica o offensiva.

Gli editori che desiderano pubblicare contenuti sulla cannabis devono compilare un modulo di richiesta di autorizzazione. Google esaminerà la richiesta e informerà l’editore se la sua richiesta è stata approvata o meno.

Oltre a queste linee guida, Google AdSense fornisce anche alcuni consigli agli editori che desiderano pubblicare contenuti sulla cannabis:

Evitare di utilizzare termini di ricerca sensibili . Gli editori dovrebbero evitare di utilizzare termini di ricerca sensibili nei loro titoli, meta descrizioni e contenuti.

. Gli editori dovrebbero evitare di utilizzare termini di ricerca sensibili nei loro titoli, meta descrizioni e contenuti. Utilizzare un tono informativo . I contenuti sulla cannabis dovrebbero essere informativi e non promozionali.

. I contenuti sulla cannabis dovrebbero essere informativi e non promozionali. Fornire informazioni equilibrate. Gli editori dovrebbero fornire informazioni equilibrate sui benefici e sui rischi della cannabis.

Seguendo queste linee guida e consigli, gli editori possono pubblicare contenuti sulla cannabis in modo sicuro e responsabile.

Ecco alcuni link utili per ulteriori informazioni: