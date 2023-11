Ultime Notizie » adsense » Cambiamenti in AdSense: maggiore trasparenza e nuove tariffe per gli editori

Google ha recentemente annunciato una serie di modifiche ad AdSense, la sua piattaforma di monetizzazione per gli editori. Gli aggiornamenti sono progettati per offrire maggiore trasparenza e rendere più semplice il confronto dei tassi tra le diverse tecnologie di monetizzazione. Diamo un’occhiata più da vicino a questi cambiamenti e al modo in cui potrebbero influire sugli editori.

Prima degli aggiornamenti, la struttura di condivisione delle entrate veniva elaborata in un’unica transazione, con gli editori che trattenevano il 68% delle entrate generate. Ora, questa struttura sarà suddivisa in tariffe separate per il lato acquisto e il lato vendita.

Nel nuovo modello, gli editori riceveranno l’80% delle entrate dopo che la piattaforma dell’inserzionista avrà prelevato la commissione. Ad esempio, se Google Ads acquista annunci, tratterrà in media il 15% della spesa dell’inserzionista. Tuttavia, se gli annunci vengono acquistati tramite una piattaforma di terze parti, gli editori riceveranno l’80% delle entrate dopo che questa piattaforma avrà addebitato la commissione. Ma la cosa più rilevante è la seguente:

Transizione ai pagamenti per impressions



AdSense passerà da un modello pay-per-click a un modello pay-per-impression, allineandosi allo standard del settore della pubblicità display. Questa modifica ha lo scopo di fornire un metodo più uniforme per pagare gli editori per i loro spazi pubblicitari, facilitando il confronto con altri fornitori di tecnologia.

Indicano che questi cambiamenti cercheranno di fornire agli editori un modo più coerente di confrontare le tariffe tra le diverse tecnologie che utilizzano per monetizzare. La nuova struttura offrirà maggiore trasparenza nel processo di acquisto dei media, il che potrebbe semplificare il compito degli editori nel valutare le loro opzioni di monetizzazione.

Secondo Google, questi cambiamenti non dovrebbero incidere sui profitti degli editori. Sebbene la struttura di compartecipazione alle entrate stia cambiando, la percentuale di entrate trattenuta dagli editori rimarrà più o meno la stessa.

Tutti questi cambiamenti arriveranno all’inizio del prossimo anno e non richiederanno alcuna azione da parte degli editori, suggerendo una transizione graduale alle nuove strutture di monetizzazione.

Come influenzerà coloro che hanno pochi visitatori?

Ci sono molti siti web che non hanno molte visite, forse solo 300 al giorno, ma ricevono molti clic sui loro banner, banner che possono generare una grande quantità di denaro.

Immagina un sito web specializzato in assicurazioni auto o in qualche parola chiave che generi molti soldi. Se le visite sono poche, ma un buon numero di click, ogni click può generare molto di più di un sito con molte più visite.

Con il passaggio al modello pay-per-impression, le entrate potrebbero subire un impatto negativo poiché verrai pagato per il numero di volte in cui un annuncio viene mostrato, non per il numero di volte in cui viene fatto clic.

La transizione verso un modello pay-per-impression potrebbe incoraggiare alcuni editori a implementare più banner o annunci sulle proprie pagine per aumentare le impressioni. Tuttavia, ciò deve essere fatto con attenzione per evitare un’esperienza utente negativa, che potrebbe, a lungo termine, scoraggiare i visitatori e incidere negativamente sia sul traffico che sulla reputazione del sito.

Chi ne trarrà beneficio

I siti web che hanno già un traffico elevato potrebbero trarne vantaggio, poiché il numero di impressioni (ovvero quante volte viene mostrato un annuncio) tende ad aumentare con il traffico. Se un sito ha molti visitatori, è probabile che anche le impressioni degli annunci siano elevate, il che potrebbe tradursi in maggiori entrate.

I siti ottimizzati per massimizzare le impressioni degli annunci, ad esempio con il posizionamento strategico degli annunci in posizioni ad alta visibilità, potrebbero trarre vantaggio dal cambiamento. Anche i siti che implementano tecniche per migliorare la visibilità e l’interazione dell’utente con gli annunci potrebbero registrare un aumento delle proprie entrate.

Infine, i siti che affrontano argomenti popolari o tendenze attuali potrebbero attirare più traffico e, quindi, più impressioni degli annunci. Sebbene ciò sia sempre stato vantaggioso, il passaggio a un modello pay-per-impression potrebbe rendere questi tipi di siti Web ancora più redditizi.