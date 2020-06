Protesta dei dipendenti Google alla vendita di tecnologia alla Polizia.

I dipendenti di Google chiedono alla società di porre fine ai contratti di polizia. I lavoratori hanno dichiarato di essere “delusi” nell’apprendere che il gigante della tecnologia sta ancora “cercando vendite più espansive piuttosto che tagliare i legami con la polizia”.

Più di 1600 lavoratori di Google hanno inviato una lettera al direttore generale dell’azienda, Sundar Pichai, chiedendo che la società smetta di vendere la sua tecnologia ai dipartimenti di polizia.

“Perché aiutare le istituzioni responsabili del ginocchio sul collo di George Floyd ad essere più efficaci dal punto di vista organizzativo?”. Così recita il testo degli impiegati inviato internamente sotto l’oggetto: “Senza contratti di polizia“.

I lavoratori hanno assicurato di essere “delusi” quando hanno appreso che il gigante della tecnologia sta ancora vendendo i suoi servizi alle forze di polizia e “cerca vendite più espansive invece di rompere i legami con la polizia”, ​​a differenza di altri che vogliono “finanziare queste istituzioni”.

I lavoratori di Google oltre il Black Lives Matter

“Noi come società abbiamo superato il punto in cui dire Black Lives Matter non è abbastanza. Dobbiamo dimostrare nel nostro pensiero, nelle nostre parole e nelle nostre azioni che la vita dei neri è importante per noi”, afferma la petizione.

Secondo i firmatari della lettera, “affrontare il razzismo non è solo una questione di parole, ma di azioni intraprese per smantellare le strutture reali che lo perpetuano”. In questo contesto, hanno sostenuto che vogliono essere orgogliosi del loro datore di lavoro e quindi sono costretti a parlare di questo problema.

La portavoce di Google Cloud, Cynthia Horiguchi, ha dichiarato che la società sta esaminando più di 500 suggerimenti dei lavoratori per combattere il razzismo e che questi sono in fase di revisione.

IBM, Amazon e Microsoft

Altre grandi aziende tecnologiche hanno già preso provvedimenti al riguardo. Due settimane fa, IBM ha annunciato che smetterà di offrire tecnologia di riconoscimento facciale alla polizia e si opporrà alla sorveglianza di massa. Nel frattempo, il gigante dell’e-commerce Amazon vieterà alla polizia americana di usare l’app di riconoscimento facciale per un anno.

Microsoft ha annunciato la sua decisione di non vendere la sua tecnologia di riconoscimento facciale alla polizia degli Stati Uniti, in solidarietà con le richieste di giustizia razziale e le massicce proteste contro la brutalità delle forze di sicurezza scoppiate a seguito della morte dell’afroamericano George Floyd per mano di un agente a Minneapolis.