TERREMOTO MESSICO -Nel pomeriggio di ieri martedì 23 giugno, il governatore di Oaxaca, Alejandro Murat, ha aggiornato il numero di persone che sono morte dopo il tremendo terremoto di magnitudo 7,5 a cinque. La Commissione statale per la protezione civile dell’entità (Cepco) ha riferito che si registrano più di 30 feriti.

Il bilancio delle vittime a seguito del terremoto che ha colpito il paese latinoamericano martedì mattina è cresciuto durante il giorno. In un comunicato stampa, il CNPC ha riferito che si erano registrate quattro persone uccise e due ferite nello stato di Oaxaca (Messico sud-occidentale). Più tardi, il governatore Murat ha confermato ai media locali che c’era un’altra vittima, per raggiungere quindi il numero di cinque in totale.

Si tratta di una donna morta a causa di una frana a Santa María Huatulco, nella comunità di El Manantial; un uomo di 70 anni che ha perso la vita dopo la caduta del tetto avvenuto nel comune di San Juan Ozolotepec; un altro uomo è morto per la caduta di una recinzione nel comune di San Agustín Amatengo; un lavoratore della Petróleos Mexicanos (Pemex) è morto in un ospedale dopo la caduta di una struttura durante il terremoto. La quinta vittima sarebbe un giovane di 26 anni, registrata a San Francisco Ozolotepec.

Inizialmente, il coordinamento nazionale della protezione civile ha riferito martedì pomeriggio che c’erano due feriti nello stato di Oaxaca. Una persona è rimasta ferita dal crollo di una collina nel comune di San Juan Ozolotepec; mentre un lavoratore della Pemex è rimasto ferito dopo un incendio in una raffineria nel comune di Salina Cruz, dove è stato registrato un colpo nei turno generatori e nella caldaia degli impianti, come riferito dalla compagnia petrolifera in precedenza.

447 scosse di assestamento

A Città del Messico, un adulto ha riportato lesioni dopo che un cavo ad alta tensione lo ha colpito, mentre un minore è rimasto ferito in una caduta. Dopo il terremoto registrato alle 10:29 (ora locale) con epicentro 23 chilometri a sud di Crucecita, sono stati segnalate 447 scosse di assestamento, la più grande delle quali era di magnitudo 4,6 come riportato dal CNPC.

Danni all’infrastruttura

Nello stato di Oaxaca sono state segnalate frane sulla Federal Highway 190, nonché danni alle facciate e alla struttura di cinque ospedali situati nelle comunità di San Bartolo Coyotepec; San Pedro Pochutla; Santa Cruz Huatulco e a San Juan Ozolotepec. Sono stati segnalati danni anche nelle case del centro storico della capitale (con lo stesso nome) e a San Pedro Huamelula. Anche le chiese di Ixcotel, Tultitlán Flores Magón e San Pedro Huamelula hanno registrato danni.

Nello stato “Estado de México”, sono stati segnalati danni nelle strutture del General Hospital di Chalco e in una clinica dell’Istituto messicano di sicurezza sociale (IMSS) a Ecatepec.

Anche Città del Messico ha subito danni dopo il terremoto

Oltre alle due persone ferite nel municipio di Iztapalapa, sono stati segnalati danni alle case vicino al Palazzo Nazionale (centro storico), nonché a 32 edifici con facciate screpolate.

Le autorità della capitale hanno riesaminato i danni strutturali agli edifici, principalmente quelli che hanno avuto crepe durante il terremoto del 2017, causando il crollo di diversi edifici e la morte di 369 persone.

Allarmi tsunami cancellati

Sono stati in seguito ritirati gli allarmi di tsunami emessi da varie agenzie nazionali e internazionali, nelle ore trascorse dal terremoto, compresi quelli emmessi dal Centro di allarme tsunami del Segretariato della Marina Militare-Marina del Messico (SEMAR) sia l’Istituto oceanografico della Marina ecuadoriana (INOCAR).

“Non è prevista la generazione di uno tsunami”, hanno sottolineato, aggiungendo che sarà mantenuto il monitoraggio permanente del livello del mare.

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, ha pubblicato una serie di video dopo il terremoto, in cui ha aggiornato in diretta le informazioni sul movimento tellurico e ha invitato la popolazione a mantenere la calma e mettersi “al sicuro da qualsiasi replica”.