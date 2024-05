Ultime Notizie » Juventus » Proposta di Allegri rifiutata dalla Juventus

Trattative delicate tra la Juventus e Allegri

La Juventus e Massimiliano Allegri sono attualmente impegnati in trattative delicate riguardanti la risoluzione anticipata del contratto del tecnico, in scadenza il 30 giugno 2025. Dopo l’annuncio dell’esonero da parte del club bianconero, le parti sono al tavolo per cercare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti.

La proposta di Allegri e il rifiuto della Juventus

Massimiliano Allegri ha presentato una proposta alla Juventus per risolvere il suo contratto, proponendo un importo di 14 milioni di euro lordi, inferiore ai 20 milioni previsti dal contratto attuale. Tuttavia, la Juventus ha respinto questa prima proposta, cercando di ridurre l’importo da pagare al tecnico toscano per la risoluzione anticipata del contratto.

Il contratto di Allegri e la possibilità di una causa legale

Allegri ha attualmente un contratto con la Juventus valido fino al 30 giugno 2025, con un compenso complessivo di 20 milioni di euro lordi all’anno, considerando anche lo staff. Tuttavia, il comunicato della Juventus sull’esonero di Allegri per motivi disciplinari potrebbe aprire la strada a un possibile licenziamento per giusta causa, che potrebbe portare il club a non onorare il contratto del tecnico. Al momento, entrambe le parti cercano di evitare una disputa legale.

Il futuro di Allegri e le possibili destinazioni

La risoluzione del contratto con la Juventus aprirebbe nuove possibilità nella carriera di Massimiliano Allegri.

Dopo aver declinato un’offerta un anno fa per rimanere alla guida della Juventus, Allegri potrebbe ora considerare l’opportunità di allenare innella. Il suo agente è stato avvistato in visita all’, suggerendo un possibile interesse del club saudita per il tecnico italiano. Tuttavia, non è esclusa la possibilità che Allegri decida di prendersi un anno sabbatico e rimettersi in gioco nella stagione successiva.