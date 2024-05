Ultime Notizie » CR7 Cristiano Ronaldo » CR7 Cristiano Ronaldo torna a Scrivere la Storia: “I Record mi inseguono”

CR7 Cristiano Ronaldo continua a fare storia e a battere record in Arabia Saudita. Lunedì scorso ha raggiunto due nuovi record storici guidando la vittoria dell’Al Nassr contro l’Al Ittihad (4-2), nell’ultima giornata della Saudi Pro League.

La stella portoghese, di 39 anni, ha aperto il punteggio alla fine del primo tempo dopo un grande passaggio filtrato e una pulita conclusione contro l’uscita del portiere. Nella seconda metà ha ampliato il vantaggio con un potente colpo di testa.

La vittoria non ha garantito alla squadra dell’Al Nassr il titolo, poiché l’Al Hilal aveva già assicurato ampiamente il primo posto in classifica grazie ai suoi eccellenti risultati. Tuttavia, con la doppietta, Ronaldo ha raggiunto quota 35 gol e si è confermato come capocannoniere di tutti i tempi in una singola stagione della Saudi Pro League.

قوووووووووووووووووووول رونالدو pic.twitter.com/hBLQZe1CHY — الاتحاد vs النصر (@mydy1286628) May 27, 2024

“Non vado dietro ai record, sono loro che mi inseguono“, ha scritto il portoghese a proposito sul suo account di X.

🟡🔵 𝑮𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑳 ⏰️ 69' AL NASSR 2 x 0 AL ITTIHAD

⚽️ Cristiano Ronaldo (2x)

🅰️ Brozovic É RECORDE! O MAIOR ARTILHEIRO DE UMA ÚNICA EDIÇÃO NO CAMPEONATO SAUDITA. ELE É IMORAL. ELE É UM GÊNIO! ELE É CRISTIANO RONALDO! pic.twitter.com/meVEbGtkZh — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 27, 2024

Il record, che ha strappato al suo rivale dell’Al Ittihad, Abderrazak Hamdallah —con 34 gol nella stagione 2018/19—, ha conferito a CR7 un altro traguardo storico. Ora è il primo calciatore a laurearsi capocannoniere in quattro leghe diverse: la Premier League inglese, La Liga spagnola, la Serie A con la Juventus e ora la Saudi Pro League.

I don’t follow the records, the records follow me. 🇸🇦 pic.twitter.com/rqywmmTfZD — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 27, 2024

CR7 Cristiano Ronaldo, il miglior marcatore assoluto nella storia del calcio

Fino ad oggi, CR7 Cristiano Ronaldo ha accumulato un totale di 893 gol come professionista, un numero che lo colloca come il miglior marcatore assoluto nella storia del calcio. Dietro di lui, con 833 reti, si trova l’argentino Lionel Messi, che supera il portoghese solo per quanto riguarda la media gol.