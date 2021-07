Ultime Notizie » asteroide » Cina farà schiantare una flotta di razzi su un Asteroide per salvare la Terra

La possibilità di un cataclisma causato da una collisione di asteroidi esiste da quando la Terra si è formata come pianeta. In realtà, questo è già accaduto nel corso della storia geologica, come prova di ciò è l’asteroide che ha causato l’estinzione dei dinosauri. La minaccia rimane sempre latente dietro l’atmosfera, quindi gli scienziati che osservano il cosmo rimangono vigili e pongono possibili difese se necessario. La Cina e la sua attuale ascesa nella corsa allo spazio non sono esenti da queste preoccupazioni e ora progetta di inviare una flotta di razzi a scontrarsi con un asteroide per deviarlo dal suo corso verso la Terra.

Il progetto sembra uscito da un libro di fantascienza, ma è completamente reale. I ricercatori del China National Center for Space Sciences hanno simulato la collisione di 23 razzi Long March 5 contro l’asteroide Bennu. Quest’ultimo è un asteroide a forma di cima largo 429 metri e la cui orbita si avvicinerà a 7,5 milioni di chilometri dalla Terra dal 2175 al 2199. Una volta raggiunta questa data, Bennu sarà considerato un oggetto spaziale ad alto rischio di collisione con il nostro pianeta. Gli astronomi stimano che avrà una possibilità su 2700 di colpire la Terra.

Il ricercatore Li Mingtao e il suo team, stanno cercando di scoprire come l’umanità potrebbe essere tenuta al sicuro, nel caso le probabilità di collisione aumentino. Sebbene il pericolo rappresentato da Bennu sia stimato fino a un secolo da oggi, su questi temi l’indagine non dovrebbe essere ritardata. E il team del colosso asiatico considera questa una buona occasione per mettere in pratica le simulazioni. Lo stesso che in seguito potrebbe portare a eventi più tangibili.

La Cina e i suoi razzi di collisione su asteroidi

In precedenza, l’idea di far scontrare gli asteroidi per la loro distruzione era già stata sollevata. In effetti, ci sono due opzioni di base per sconfiggere un asteroide: distruzione e deviazione.

La prima si basa sul lancio di razzi che intercettano l’asteroide per distruggerlo. Il secondo, non contempla la distruzione ma rimuoverla dalla traiettoria della Terra.

Nel caso di Bennu, l’interruzione non è un’opzione in quanto potrebbe dividersi in più rocce che aumenterebbero il rischio di collisione con il pianeta. Quindi l’unico modo in cui i ricercatori cinesi vedono se l’asteroide rappresenta un pericolo maggiore è la deflessione. Il problema è che per deviare un oggetto di tali dimensioni è necessaria un’enorme quantità di energia cinetica.

Ma le loro simulazioni al computer suggeriscono che potrebbe essere fatto utilizzando una flotta di 23 razzi Long March 5. Questi pesano 900 tonnellate ciascuno e potrebbero deviare adeguatamente l’asteroide. Bennu si sposterebbe di 10 mila Km dal suo corso e libererebbe la Terra dal suo cammino.

Anche se quando si parla di viaggi nello spazio, l’immediatezza non fa parte del vocabolario, quindi ci vorrebbero 3 anni perché i razzi raggiungano Bennu. Ognuno di loro porterebbe un deflettore, un dispositivo che impedirebbe la frammentazione dell’asteroide. Ogni razzo si scontrerebbe con Bennu, uno dopo l’altro, per deviarlo finalmente.

“Le collisioni di asteroidi rappresentano una grande minaccia per tutta la vita sulla Terra”, spiega Mingtao. “Ed è possibile difendersi da grandi asteroidi con una tecnica senza armi nucleari entro dieci anni”.

Questo non è l’unico esercizio di simulazione che potrebbe essere utilizzato con l’obiettivo di salvare l’umanità. Ogni due anni, le agenzie spaziali si incontrano alla Conferenza annuale di difesa planetaria dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari spaziali per simulare una collisione di asteroidi. L’esercizio propone uno scenario ipotetico molto realistico in cui gli specialisti devono salvare l’umanità da una collisione di asteroidi. Quest’anno, il team di scienziati ha fallito.