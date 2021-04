Ultime Notizie » Catastrofe » Ipotetico Impatto Asteroide 2021 della Conferenza sulla Difesa Planetaria

Catastrofe alle porte. “Se un asteroide colpisce la Terra, si prevede che i cittadini del mondo fuggiranno in Asia”. Sì, questo è lo scenario che gli esperti immaginano discutere alla “Conferenza sulla difesa planetaria 2021” a Vienna, in Austria, in programma dal 26 al 30 aprile.

Come suggerisce il nome, questa conferenza sarà un luogo in cui gli scienziati potranno pianificare se esiste un asteroide che ha il potenziale per colpire la Terra. Scienziati ed esperti spaziali simuleranno un “ipotetico scenario dell’impatto di un asteroide PDC 2021″ compilato dal Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Impatto Asteroide simulato, il pianeo d’emergenza

In questa simulazione, gli scienziati calcoleranno il pericolo e il luogo di evacuazione se un asteroide ha il potenziale per colpire la Terra. In questo scenario, “gli scienziati trovano l’asteroide il 21 aprile e il sistema di monitoraggio identifica che l’oggetto spaziale colpirà la Terra il 20 ottobre 2021”. “Ciò significa che la Terra ha solo 6 mesi per elaborare un piano di salvataggio“.

“Un colpo a una città densamente popolata può causare milioni di morti e un colpo all’acqua provocherebbe enormi inondazioni lungo la costa”, ha scritto la Conferenza sulla difesa planetaria del 2021. “La Conferenza sulla difesa planetaria del 2021 ha dichiarato che un asteroide avrebbe colpito l’Europa, il Nord America e parti dell’Africa”. “Nel frattempo, l’Asia, l’Indonesia, l’Australia e la regione del Pacifico sono al sicuro dall’essere colpite come campi profughi temporanei”.

Sebbene realistico, CNEOS e NASA sottolineano che questo è solo uno scenario immaginario. Ma questo è certamente un mezzo di apprendimento per analizzare eventi reali di asteroidi che un giorno colpiranno effettivamente la Terra. “Qualsiasi impatto importante causerà danni, lesioni e morte e creerà una crisi umanitaria e di rifugiati in tutto il mondo”, lo scenario creato dal CNEOS.