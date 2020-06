CINEMA – Kristen Stewart interpreterà la principessa del Galles, Lady Diana, in un nuovo film drammatico di Pablo Larraín, acclamato regista cileno di Jackie.

Il film, chiamato “Spencer“, seguirà Diana in quel tragico fine settimana quando decise che il suo matrimonio con il principe Carlo non funzionava. Il film è scritto da Steven Knight, i cui crediti vanno da Peaky Blinders a Eastern Promises. Spencer sarà offerto agli acquirenti nel mercato virtuale di Cannes di quest’anno e la produzione inizierà all’inizio del 2021.

“Siamo cresciuti tutti, almeno nella mia generazione, leggendo e capendo cos’è una fiaba”, ha detto Larraín a Deadline. “Di solito il principe viene e trova la principessa, la invita a diventare sua moglie e alla fine diventa regina.

Questa è la fiaba. Quando qualcuno decide di non essere la regina e dice: “Preferisco andare ed essere me stessa”, è una grande decisione, una fiaba capovolta … questo è il cuore del film”.

Larraín ha affermato che Kristen Stewart è una scelta perfetta per il suo mix di mistero e fragilità. “Penso che farà qualcosa di sorprendente e intrigante allo stesso tempo”, ha aggiunto. “Lei è questa forza della natura”.

La storia di Diana è già stata portata sullo schermo in passato, dal regista di Downfall Oliver Hirschbiegel nel 2013 con Naomi Watts nel ruolo dell protagonista, ricevendo non poche critiche negative. Peter Bradshaw del Guardian lo ha definito “film sugli incidenti stradali”, mentre David Edwards di Mirror ha scritto che “Wesley Snipes in una parrucca bionda sarebbe più avvincente”.