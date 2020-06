Profezia Bob Dylan: "Siamo sull'orlo della Distruzione".

Il musicista Bob Dylan, che pubblicherà un nuovo album la prossima settimana, ritiene che la pandemia coronavirus non sia l’ultimo colpo che l’umanità dovrà affrontare: “Penso che sia un indicatore di ciò che verrà”, ha detto l’artista in un’intervista al New York Times, anche se ha escluso che abbia proporzioni bibliche.

“L’arroganza estrema può portare a una punizione disastrosa. Forse siamo sull’orlo della distruzione. Ci sono molti modi in cui questo virus può essere pensato. Penso che devi solo lasciarlo andare avanti”. Il premio Nobel per la letteratura si è espresso anche all’assassinio di George Floyd.

“Mi ha fatto venire la nausea vedere George torturato a morte in quel modo”, ha detto.

La leggenda di 79 anni, che durante la sua carriera ha composto diverse canzoni che affrontano il tema dell’odio razziale, spera che la giustizia sia fatta. “Questo va oltre l’orrore. Spero che ci sarà presto giustizia per la famiglia Floyd e per il paese”, ha detto. Alla domanda se pensa alla propria morte, Dylan ha affermato di essere più preoccupato per la scomparsa dell’umanità: