Insulti su un pacco indirizzato ad Alessandra Mussolini dopo un acquisto online.

“Fascista di m…” sun pacco indirizzato all’ex europarlamentare Alessandra Mussolini intervenuta a “Live – Non è la dʼUrso“.

Ha comprato online dei mobili in una grande catena operante nella grande distribuzione, ricevendoli poi al suo domicilio. Ilperò era accompagnato da un biglietto con insulti. In studio, Alessandra Mussolini ha raccontato: “Vado ad aprire questo pacco e vedo che c’è scritto fascista di m***a con il disegno di un uomo a testa in giù. È molto grave: il pacco è stato manipolato, c’è il mio indirizzo. Un’azienda grande e seria non può permettere questa cosa. E io ho denunciato”.