Harry e Meghan Markle con forza per la loro Privacy.

Le ultime notizie sul principe Harry e Meghan Markle affermano che la coppia è così preoccupata per l’intrusione della stampa nella loro nuova casa in Canada, che hanno preso misure più vigorose per tenere lontano gli occhi indiscreti.

Dopo aver annunciato che avrebbero rassegnato le dimissioni da membri della corte reale, la coppia ha adottato misure estreme per migliorare la sicurezza nella loro nuova città nel Nord Saanich. Una tela gigante era appesa tra gli alberi per oscurare la vista della loro casa, mentre almeno una telecamera di sicurezza era installata lungo la spiaggia. Le misure di sicurezza includono anche un cartello “vietato il passaggio” sul recinto.

La coppia si è trasferita in Canada con il figlio Archie di nove mesi a gennaio mentre si preparano a lasciare la propria vita all’interno della monarchia, per una vita di libertà personale e finanziaria.

E le misure di sicurezza arrivano dopo che gli avvocati della coppia hanno lanciato un avvertimento legale dopo che l’ex star di Suits è stata fotografata mentre passeggiava con i suoi cani e con Archie il mese scorso.

Meghan era scappata dal Regno Unito dopo che lei e il principe Harry avevano lanciato la loro pubblicità per dimettersi da reali, dopo aver trascorso sei settimane a Natale nella vasta proprietà. Nonostante le speculazioni, non è chiaro chi sia il proprietario e se la coppia stia pagando l’affitto.

Vari tabloid inglesi avevano rivelato, in precedenza, che la coppia aveva chiesto ai residenti dell’isola di Vancouver di firmare accordi di riservatezza prima di trasferirsi a

Natale con il piccolo Archie.

La casa di Mille Fleurs vicino a Victoria, nella Columbia Britannica, costerebbe più di 130.000 USD al mese in affitto. Il palazzo idilliaco ha una vista mozzafiato e dispone di otto camere e due spiagge private.

La gente del posto sull’isola ha visto per la prima volta il principe Harry e Meghan intorno al 18 dicembre godersi escursioni e jogging. La coppia si era persino fermata per fare un selfie con un’altra coppia il giorno di Capodanno mentre si godeva la vacanza di natale. Hanno perso il tradizionale Natale reale con la regina e la famiglia a Sandringham.

La coppia è poi tornata nel Regno Unito, prima che Meghan tornasse in Canada per incontrare il piccolo Archie. Il principe Harry quindi assicurò l’accordo “Megxit” con la regina in accese conversazioni prima di tornare alla sua nuova casa.

Nel frattempo, un ex ufficiale della protezione del palazzo ha detto che le guardie del corpo della coppia potrebbero aver perso il rispetto per aver rinunciato alla famiglia reale. Gli agenti di polizia britannici che proteggevano la coppia avevano espresso preoccupazione per essere trattati come assistenti, per fare commissioni, persino per raccogliere cibo e caffè.

Da notare che i contribuenti britannici continuano a finanziare la protezione della coppia mentre vivono in Canada.