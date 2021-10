Ultime Notizie » concerto » Roblox organizza evento di musica elettronica nel metaverso

Tutti sanno che i videogiochi rappresentano l’ambiente perfetto non solo per mettere alla prova le proprie abilità attraverso i diversi livelli che lo compongono, ma anche come occasione per incontrare altre persone e perché no? goderti anche un buon concerto di musica elettronica.

Quest’ultimo è ciò che la piattaforma di gioco Roblox sta attualmente pianificando di realizzare con l’aiuto del promotore di eventi musicali Insomniac. Lo scopo: creare “il più grande festival di musica dance del mondo, Electric Daisy Carnival (EDC), nel metaverso’.

Sebbene questo possa essere considerato un progetto ambizioso di Roblox, ha il potenziale per diventare realtà considerando che questa piattaforma registra circa 43 milioni di utenti attivi al giorno.

Questo rende Roblox più che un candidato ideale per il metaverso, un termine usato per riferirsi a un universo di mondi virtuali interconnessi nel miglior stile di romanzi come Ready Player One.

sarà il primo festival musicale tenuto su Roblox.

In questo modo, mentre 500mila partecipanti si concentrano sul mondo reale al Las Vegas Motor Speedway questo fine settimana, il resto avrà l’opportunità di essere parte di questo evento attraverso il metaverso dal 23 al 25 ottobre. Tuttavia, prima dello spettacolo principale, l’altro ieri, 22 ottobre, si è svolto un evento virtuale.

Le persone che partecipano al festival musicale Roblox avranno il privilegio di immergersi nella magia dei palchi del festival, potendo anche godere di aree come Cosmic Meadow, Camp EDC, Circuit Grounds, Pixel Forest, tra gli altri.

Inoltre, i partecipanti all’EDC virtuale avranno l’opportunità di vedere un’anteprima del design del palco Kinetic Field di quest’anno, che è in sincronia con il tema del Festival Kinetic Zen.

Gli artisti responsabili delle esibizioni inizieranno a suonare su Roblox a partire dalle 16:00 Pacific Time. Tutto ciò porterà a un pre-show limitato il 22 ottobre, mentre la maggior parte dei set EDC andrà in onda il giorno successivo.