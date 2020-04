Prima volta: Coroner muore dopo contatto con cadavere della vittima da Coronavirus.

BANGKOK (THAILANDIA) – Un medico thailandese è morto dopo aver contratto il virus Covid-19 mentre eseguiva un’autopsia su una vittima della malattia, in quello che si ritiene essere il primo caso registrato di trasmissione del nuovo coronavirus da un cadavere a una persona vivente.

Il coroner defunto, la cui identità ed età non sono state rivelate, si è infettato con la SARS-CoV-2 mentre lavorava in un obitorio a Bangkok, la capitale del paese asiatico, secondo una lettera scritta il 20 marzo e pubblicata lo scorso sabato nella Rivista Journal of Forensic and Legal Medicine.

“Per quanto ne sappiamo, questo è il primo rapporto di infezione da covid-19 e morte tra il personale medico in un’unità di medicina legale”, hanno affermato i suoi autori, Won Sriwijitalai, Bangkok RVT Medical Center e Viroj Wiwanitkit, presso la DY Patil University (India).

Corpi contaminati

“Esistono poche possibilità che i professionisti della medicina legale entrino in contatto con pazienti infetti, ma possono avere contatti con campioni biologici e cadaveri […] Attualmente, non ci sono informazioni sul numero esatto di corpi contaminati con covid-19, poiché non è pratica di routine testare corpi per covid-19 in Thailandia. Tuttavia, controllo delle infezioni e precauzioni gli universali sono necessari”.

Inoltre, hanno specificato che al momento della stesura della lettera, la Thailandia aveva 272 casi confermati di coronavirus – la maggior parte dei quali importati dall’estero – in un momento in cui il livello di infezioni locali era insignificante. Il totale degli infetti includeva l’esperto forense e una persona che lavorava come assistente infermieristico. In questo momento si registrano 2,613 casi di contagiati e 41 decessi da coronavirus.

Pericolo negli obitori

Sriwijitalai e Wiwanitkit esortano tutti i lavoratori forensi a indossare dispositivi di protezione simili a quelli utilizzati dai medici che curano i pazienti per covid-19, compresi tute protettive biologiche, guanti, occhiali, berretti e maschere. Raccomandano inoltre di implementare procedure di disinfezione specifiche per sale operatorie in patologia e unità forensi.