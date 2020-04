New York, Cuomo disobbedisce a Trump: "Non abbiamo un re, abbiamo un presidente".

Il Governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha contestato pubblicamente la prerogativa del Presidente Donald Trump di porre fine alle misure di isolamento preventivo contro il coronavirus negli stati del Paese.

Questo lunedì, durante una conferenza, il leader degli Stati Uniti ha dichiarato che spetta a lui e non ai governatori statali decidere di riprendere le normali attività negli Stati colpiti dalla pandemia coronavirus, sostenendo che, nella sua veste di presidente, “l’autorità è totale”, secondo la citazione. NBC.

Tuttavia, il Governatore Cuomo ha espresso la sua forte opposizione alle parole dell’inquilino della Casa Bianca. In una intervista al programma The Today Show, ha detto:

“Onestamente non so di cosa stia parlando il presidente. Devi ricordare che sono stati gli Stati a creare il governo federale, giusto? Sono state le colonie a creare il governo federale e non viceversa […] Non abbiamo un re, abbiamo un presidente“.

Secondo Cuomo, la decisione di riaprire scuole, aziende e spazi pubblici dovrebbe essere presa a livello locale, poiché, se fatto troppo presto, potrebbe portare a nuove infezioni e morti. “Il presidente ha semplicemente torto su questo problema. Se ci sforza ad arrivare a quel punto, avrebbe poi sicuramente un problema”.

Disobbedire al presidente degli Stati Uniti

Più tardi, in un’altra intervista con il programma “Morning Joe” di MSNBC, Cuomo ha affermato che i governatori dovrebbero astenersi dal guardare le conferenze

stampa di Trump.

“Un governatore non dovrebbe vederlo. Non ha valore in esso. È esasperante e offensivo e francamente ignaro dei fatti”, ha detto il politico democratico. Ha aggiunto: “È spaventoso. Questo è l’ultimo posto dove dovremmo essere”.

Alla fine, in una conversazione con la CNN, il governatore ha dichiarato: “Se [il presidente Trump] mi ordinasse di riaprire lo stato in modo da mettere in pericolo la salute pubblica della gente, non lo farei”.

La risposta di Trump

A questo proposito, Trump ha parlato delle dichiarazioni di Cuomo attraverso un messaggio sul suo account Twitter. Il presidente USA ha assicurato che Cuomo “ha chiamato ogni giorno, anche ogni ora, chiedendo tutto”, riferendosi ai bisogni sorti nello scoppio del coronavirus.

Ha anche osservato che il problema di “nuovi ospedali, letti, ventilatori, ecc.” era la responsabilità dello stato. “Ho fatto tutto per lui, e per tutti gli altri, e ora sembra voler l’indipendenza! Questo non accadrà!”, ha scritto il presidente.

New York è stato lo stato più colpito dalla pandemia negli Stati Uniti, coprendo oltre un terzo dei casi confermati nel paese e circa la metà dei decessi.