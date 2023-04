Ultime Notizie » Atalanta Roma » Preoccupazione a Roma per il temibile infortunio di Dybala

Durante la partita tra Atalanta e Roma per la 31esima giornata del campionato di calcio di Serie A, José Luis Palomino ha infortunato Paulo Dybala dopo un contrasto spericolato quanto pericoloso. Palomino ha ricevuto “solamente” un cartellino giallo, ma molti credono che meritasse un cartellino rosso. Nonostante l’infortunio, l’ex Juventuns Dybala ha continuato a giocare ma il suo contributo è stato limitato.

Mourinho, allertato da questa situazione, non ha potuto sostituirlo visto che aveva esaurito i cambi. Il campione del mondo, afflitto dal malessere, ha deciso di restare in campo per gli ultimi cinque minuti. Terminato il match, Dybala si è ritirato con evidenti segni di dolore alla gamba sinistra. Lo stesso calciatore ha segnalato ai compagni come se fosse successo qualcosa di brutto. Si attendono gli studi ufficiali per sapere cosa sia successo.

L’Atalanta ha vinto la partita 3-1 e si è portata in settima posizione in classifica, a quattro punti dalla Roma. L’infortunio di Dybala è motivo di preoccupazione in quanto la Roma affronterà il Milan in una battaglia chiave per i posti europei e giocherà l’andata della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen a maggio.