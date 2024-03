Ultime Notizie » Beyoncé » Adesso Bitcoin batte Taylor Swift e Beyoncé in popolarità di ricerca su Google

Bitcoin è stato l’ “antieroe” di questa settimana, rubando la scena agli iconi pop Taylor Swift e Beyoncé in termini di popolarità di ricerca su Google. Altre criptovalute sono state spinte in modo simile dal rinnovato interesse per questa classe di attività. Mercoledì, l’ether è salito fino al 3,3%, a US$4.083.

Il rialzo di bitcoin, che ha battuto record, ha portato le ricerche sulla più grande criptovaluta al loro livello più alto in più di un anno, attirando più ricerche negli Stati Uniti rispetto alle due artiste musicali insieme durante l’ultima settimana, secondo i dati di Google Trends.

Bitcoin ha segnato ripetutamente nuovi massimi storici negli ultimi giorni mentre gli investitori si riversano sull’attivo digitale. L’approvazione degli ETF di bitcoin in contanti a gennaio, insieme all’entusiasmo per il prossimo “halving” previsto per fine aprile, che dimezzerà l’offerta di bitcoin, ha contribuito ad attirare un’ondata di nuovi investitori statunitensi all’attivo.

Tuttavia, l’interesse di ricerca non è necessariamente un segnale di intenzione di acquisto. L’ultima volta che bitcoin ha registrato questo livello di interesse di ricerca è stato a giugno del 2022, quando il token è sceso quasi del 40% in una sola settimana.

Tuttavia, il ritmo di creazione di nuovi portafogli milionari è inferiore rispetto all’ultima corsa al rialzo del 2021.

Durante il weekend del Super Bowl, all’inizio di febbraio, leerano 14 volte superiori a quelle su bitcoin. Tuttavia, un aumento a marzo dell’sull’attivo digitale ha invertito rapidamente quella relazione, con bitcoin che ha visto una media di ricerca di 53 nella scorsa settimana, rispetto a Swift e Beyoncé, che hanno avuto medie di ricerca rispettivamente di 38 e nove.

I dati di Google Trends non mostrano i numeri di ricerca grezzi, ma utilizzano un indice da zero a 100 per mostrare la popolarità relativa delle ricerche. Una serie di contraccolpi sul mercato e casi criminali di alto profilo hanno danneggiato l’interesse al dettaglio in bitcoin negli ultimi anni, riflettendo parte dell’ansia di cui Taylor Swift parla nella sua canzone “Anti-Hero” alla fine del 2022.

Nonostante il token abbia stabilito un nuovo massimo storico per cinque dei sette giorni scorsi, l’interesse di ricerca non ha ancora raggiunto i massimi visti nel 2021, quando ha raggiunto il suo massimo precedente. Tuttavia, la raccolta di fondi negoziati in borsa di bitcoin ha visto quasi US$12.000 milioni di entrate nette dal suo lancio. Bitcoin è sceso del 2,7%, dopo aver stabilito un massimo storico di US$73.797 giovedì.