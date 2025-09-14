Potresti avere un bonus INPS già tuo e non lo sai: verifica immediata in pochi click

Molti cittadini italiani ignorano di avere diritto a un bonus INPS, un sostegno economico fondamentale messo a disposizione dallo Stato.

Spesso queste agevolazioni non sono ben conosciute o facilmente reperibili, con il rischio concreto che numerose persone non ne usufruiscano, perdendo così un importante aiuto per migliorare la propria condizione economica e la qualità della vita.

Verificare l’eventuale diritto a un bonus INPS è oggi un processo accessibile e rapido, da completare comodamente online. Il primo passo è visitare il sito ufficiale dell’INPS, dove è presente una sezione dedicata ai vari bonus e prestazioni sociali attive. Qui è possibile esplorare le diverse categorie di aiuti disponibili, selezionando quelli più adatti alla propria situazione personale o familiare.

Per accedere ai servizi online dell’INPS è necessario registrarsi al portale MyINPS, utilizzando il codice fiscale e un documento d’identità valido. Una volta effettuato il login, si entra in un’area riservata dove è possibile controllare lo stato delle domande già presentate, visualizzare i bonus disponibili e consultare l’estratto conto contributivo per verificare i versamenti effettuati e le prestazioni erogate.

In alcuni casi, per accedere ai bonus, è richiesta la presentazione di documentazione specifica, come l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), che certifica la situazione economica del nucleo familiare. L’ISEE è fondamentale soprattutto per ottenere agevolazioni legate a redditi bassi o condizioni di fragilità economica, quindi è consigliabile tenere a portata di mano tale certificazione o procedere alla sua richiesta tramite il sito INPS o i patronati.

I principali bonus INPS e i requisiti aggiornati nel 2025

Tra i bonus più richiesti spiccano quelli destinati alle famiglie con figli piccoli, come il bonus asilo nido e il contributo per il supporto presso la propria abitazione destinato ai bambini con gravi patologie croniche. Questi aiuti economici coprono le spese legate alla frequenza dell’asilo nido, sia pubblico che privato autorizzato, e supportano i genitori nelle situazioni di difficoltà sanitaria.

L’importo del bonus asilo nido è variabile in base all’ISEE minorenni e alla data di nascita del bambino. Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, il contributo massimo annuo può arrivare fino a 3.600 euro, erogati in undici mensilità. Per chi non presenta o non ha un ISEE valido o superiore a 40.000 euro, il contributo è di 1.500 euro annui. Per i nati precedentemente al 2024, le soglie e gli importi sono leggermente diversi, con un massimo di 3.000 euro annuali per ISEE fino a 25.000,99 euro.

Oltre ai bonus per le famiglie, l’INPS continua a erogare sostegni economici legati all’emergenza sanitaria, pensati per chi ha subito riduzioni di reddito o perdita del lavoro. Tra questi, il bonus per il sostegno al reddito rappresenta un aiuto mensile dedicato a persone disoccupate o in difficoltà economica, volto a coprire le spese quotidiane.

Dopo aver verificato i requisiti e raccolto la documentazione necessaria, la domanda per il bonus INPS può essere presentata direttamente tramite il portale MyINPS. Nella propria area personale è possibile compilare la richiesta online, allegando eventuali documenti come ricevute di pagamento o autocertificazioni, fondamentali per attestare le spese sostenute o la situazione familiare.

È fondamentale compilare con attenzione ogni campo per evitare ritardi o il rigetto della domanda, un rischio possibile in caso di errori o dati incompleti. Per chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, l’INPS mette a disposizione il contact center multicanale e la rete dei patronati, che offrono assistenza gratuita per la compilazione e l’invio delle istanze.

Il termine per la presentazione delle domande relative al bonus asilo nido e alle forme di supporto correlate è fissato al 31 dicembre dell’anno di riferimento, con un tempo massimo di 30 giorni per l’istruttoria e l’erogazione delle somme.