Ultime Notizie » Calcio in TV » Porto-Juventus Streaming Siviglia-Dortmund Gratis, dove vederle Oggi TV. Stasera Avellino-Foggia

Dove vedere le partite di calcio in tv: Porto-Juve, Siviglia-Dortmund, Avellino-Foggia e tutte le partite di oggi mercoledì 17 febbraio 2021. Ve lo spieghiamo di seguito, con orario d’inizio, canale tv, link e tutte le informazioni per vedere le partite streaming live e diretta tv.

12:30 Olbia-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

13:00 Fiorentina-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Fano-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Francavilla-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sambenedettese-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Renate-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

15:00 Teramo-Potenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Giana Erminio-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Ternana-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Cusano Italia Tv

15:00 Virtus Verona-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Grosseto-Alessandria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lucchese-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Perugia-Legnago (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Turris-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Cagliari-Roma (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Milan-Inter (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn), Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

17:00 Juventus-Bologna (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:00 Sassuolo-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

17:30 Novara-Livorno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite)

17:30 Padova-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

17:30 Catanzaro-Casertana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Pistoiese-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Triestina-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Lecco-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Carpi-Sudtirol (Serie C) – Eleven Sports

19:00 Levante-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

20:30 Bari-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Avellino-Foggia (Serie C) – Rai Sport e Eleven Sports

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport (Canale 251 Satellite, 486 Digitale Terrestre)

21:00 Diretta Porto-Juventus (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

La Juventus che ha vinto il Gruppo G ha vinto sei (1 pareggio, 1 sconfitta) delle sue ultime otto partite ufficiali. Aspettatevi una partita con pochi gol, poiché otto delle ultime nove partite ufficiali della Juventus hanno visto almeno una squadra non riuscire a segnare. Detto questo, tutte e quattro le ultime partite della Juve in UCL (4 vittorie) hanno visto almeno tre gol. Marchesin tra i pali. Conceicao dovrebbe puntare su Marega-Taremi coppia d’attacco. Out Cuadrado, alle prese con una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra, e Arthur, che soffre per una calcificazione alla gamba destra.

Dybala e Bonucci, convocati, seguiranno la squadra ma non potranno giocare. Ramsey invece è ok. La coppia centrale di difesa dovrebbe essere Chiellini-De Ligt.

Diretta Porto Juventus con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Diretta Siviglia-Borussia Dortmund (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite)

L’ultima volta che il Siviglia (Sevilla) è arrivato in questa fase della UEFA Champions League (UCL) (2017/18), ha superato questo turno per la prima volta nel format post-2003. Ha mantenuto la rete inviolata in trasferta all’andata (P 0-0), ma non è riuscito a vincere nessuna delle ultime cinque partite casalinghe di UCL giocate contro una squadra che attualmente ha un coefficiente UEFA superiore a 80,0 (2 pareggi, 3 sconfitte). Il Borussia Dortmund si è ripreso dopo una sconfitta alla prima giornata della fase a gironi, rimanendo imbattuto (4 vittorie, 1 pareggio). Ogni vittoria lo ha visti segnare almeno due volte in un tempo, ma non ha ancora vinto in tre scontri di UCL contro avversari di uno dei primi cinque campionati europei (1 pareggio, 2 sconfitte).

Diretta Siviglia-Borussia Dortmund con i canali digitali di Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Marsiglia-Nizza (Ligue 1) – Diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android.

21:15 Everton-Manchester City (Premier League) – Sky Sport Arena

NB: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.

Dove vedere le partite di calcio streaming e diretta tv

Ricordatevi che quando vi collegate a internet è bene utilizzare una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità. In Italia il Link Streaming Rojadirecta è illegale, come pure quello di TarjetaRojaOnline Gratis.