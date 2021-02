Ultime Notizie » Come vedere Porto Juventus Streaming » Porto-Juventus (andata Ottavi Champions) diretta streaming: in chiaro su Canale 5?

Mercoledì sera la Juventus volerà in Portogallo per la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, già affrontato e superato nel 2017. I Bianconeri di Pirlo arrivano dopo la sconfitta contro il Napoli in campionato. In questo momento non saranno a disposizione del mister Arthur (Infortunio alla gamba), Paulo Dybala (Infortunio al ginocchio) e Ramsey (Infortunio muscolare). In dubbio anche Cuadrado per infortunio muscolare. Tra i portoghesi assenti Mbaye M (Infortunio al ginocchio) e Nanu (Infortunato), in dubbio Marcano (Infortunio al ginocchio) e Otavio (Infortunio muscolare).

Quado e a che ora si gioca Porto-Juventus

La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League Porto-Juventus si giocherà alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio 2021 allo stadio “Estádio do Dragão” (Porto). Gara di ritorno prevista tre settimane dopo allo Stadium.

La Juventus si è qualificata come prima nel girone davanti al Barcellona, dopo aver archiviato comodamente le pratiche Ferencvaros e Dynamo Kiev.

Dove vedere Porto-Juventus Streaming e TV

Il Porto è invece arrivato al secondo posto nel girone, dietro soltanto il travolgente Manchester City di Guardiola. Nella storia del confronto in Champions League, la Juve non ha mai perso contro il Porto: tre vittorie ed un pareggio. Bilancio di 6 goal fatti e uno subito.

La sfida tra Porto-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 382 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non è prevista copertura in chiaro su Canale 5.

L’ottavo d’andata sarà disponibile in streaming gratis per gli abbonati attraverso Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti su pc, smartphone o tablet, e anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.