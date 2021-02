Ultime Notizie » Come vedere Porto Juventus Streaming » PORTO JUVENTUS Streaming, dove vedere in TV Ronaldo: risultato primo tempo 1-0 gol Taremi 2′

Aggiornamento Porto Juventus Streaming Gratis e Diretta TV. Le formazioni ufficiali. Kulusevski vince il ballottaggio con Morata, che si accomoda in panchina. In difesa torna Alex Sandro a sinistra dal 1′, con Danilo a destra. Cuadrado è infortunato, out anche Bonucci: coppia di centrali ancora Chiellini-De Ligt. Sulle fasce Chiesa e McKennie, con Rabiot-Bentancur in mezzo.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafà, Pepe, Mbemba, Zaidu; Corona, Uribe, Sergio Oliveira, Otavio; Marega, Taremi. Allenatore Sérgio Conceição.

Porto Juventus Streaming Gratis e Diretta TV – Tutto pronto per vedere Porto Juventus oggi mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 21:00 italiane: partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus ha raggiunto gli ottavi di finale per la settima volta consecutiva, mentre per il Porto è la quarta presenza nella fase ad eliminazione diretta nelle ultime 5 stagioni.

Pirlo è senza Dybala e Bonucci che comunque sono partiti alla volta del Portogallo. Recupera Ramsey e regala continuità alla coppia de Ligt-Chiellini. Insieme a loro, Rabiot e Chiesa a centrocampo e Morata-Ronaldo in attacco. Andiamo a scoprire dove vedere Porto Juventus streaming e tv.

Giocatori da tenere d’occhio: Sergio Oliveira ha segnato tre gol per il Porto in questa stagione di UCL, con due di essi che sono arrivati dopo il 70° minuto di gioco. Nel frattempo, Álvaro Morata ha segnato sei gol con la maglia della Juventus in questa competizione. Cinque dei suoi sei gol sono arrivati nel secondo tempo. Statistica in evidenza: il Porto è l’unica squadra in tutta la UCL che ha mantenuto la porta inviolata in tutte le partite casalinghe in questa stagione (5 GF, 0 GS).

Porto Juventus Diretta: Canale TV e dove vederla

Porto Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV e nemmeno con TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerate illegali in Italia.

Dove vedere Porto Juventus Streaming Gratis invece di Rojadirecta

Porto Juventus in diretta streaming per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Porto Juventus non viene trasmessa in chiaro. Quando vi collegate a internet per vedere streaming live ricordatevi sempre di avere una connessione sicura in VPN che vi permette di avere affidabilità, riservatezza (anonimato) e accessibilità durante tutto l’arco della navigazione.

Porto Juventus Streaming Live: ultime notizie formazioni



Pirlo deve rinunciare a Cuadrado, infortunatosi a Napoli. Spazio quindi a Danilo, che giocherà sulla destra con Alex Sandro dall’altra parte. In mezzo alla difesa torna Bonucci affiancato probabilmente da Chiellini invece di De Ligt. A centrocampo troveremo Bentancur e Rabiot, in quanto Arthur è infortunato. Sulle fasce saranno in azione McKennie e Chiesa. In attacco Alvaro Morata affiancherà CR7 Cristiano Ronaldo. Ramsey e Dybala? Potrebbero andare in panchina.

⚽ Queste le probabili formazioni di Porto Juventus

Il Porto è stato il primo avversario per Cristiano Ronaldo agli ottavi di finale di Champions League: era la stagione 2003-2004, con CR7 che vestiva la maglia del Manchester United. L’ultima volta che il portoghese (ex Sporting) ha affrontato il Porto è stata nell’aprile del 2009, con gol di Ronaldo al do Dragão nel quarto di ritorno (0-1) dopo il 2-2 dell’andata. Cristiano Ronaldo ha segnato 69 gol in Champions League solo nella fase ad eliminazione diretta. Occhio a Cuadrado che è stato il miglior assist man della prima parte della Champions League, con ben 5 passaggi vincenti durante la fase a gironi.