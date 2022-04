Ultime Notizie » Apollo 11 » Polvere lunare raccolta dalla missione Apollo 11 messa all’asta

Quanto paghereste per la polvere? Niente. È spazzatura. Ma se fosse polvere lunare della NASA raccolta durante la missione Apollo 11 da Neil Armstrong? La risposta potrebbe superare il milione di dollari.

Le particelle di polvere lunare raccolte da Neil Armstrong nel 1969 durante la storica missione verranno messe all’asta questo mese.

Bonhams, la società d’aste incaricata della vendita, ha stimato che la strana polvere valga tra 800 mila e 1,2 milioni di dollari, cifra che sembra esagerata quando si parla di polvere, ma non di una polvere qualsiasi: questa non appartiene al nostro pianeta.

Come se non bastasse, questo campione di polvere lunare dell’Apollo 11 è l’unico conosciuto che può essere venduto legalmente, rendendo difficile per la casa d’aste calcolarne il valore oltre le stime che superano il milione di dollari.

Adam Stackhouse, specialista di Bonhams, ha spiegato che per determinare la fascia di prezzo ha analizzato i pochi altri campioni di polvere lunare che sono stati venduti, nonché l’importanza dell’evento storico da cui ha avuto origine. “Penso che questa stima dia un senso di importanza, ma è davvero difficile dire dove venderà”, ha detto Stackhouse, aggiungendo che diverse persone hanno espresso interesse per la polvere della luna.

L’asta si terrà a metà aprile.

Il ricordo del sacco perduto di polvere lunare

Nel 1969, Armstrong portò sulla Terra un sacchetto di polvere lunare, che portò a una storia molto particolare: quel sacchetto fu perso durante un prestito della NASA a un museo spaziale.

La questione è andata così lontano che il sacco di polvere lunare è entrato a far parte della proprietà sequestrata quando il direttore del museo è stato condannato per frode e furto.

La borsa è finita nelle mani di una donna di nome Nancy Lee Carlson, che nel 2015 l’ha acquistata per $ 995 a un’asta del Marshalls Service negli Stati Uniti.

Nancy, dall’Illinois, ha inviato la borsa alla NASA per aiutarla a identificare da dove provenisse e, una volta che l’agenzia spaziale statunitense ha capito l’importanza della borsa, si è rifiutata di restituirgliela.

La donna ha citato in giudizio la NASA e ha vinto, costringendo i funzionari dell’agenzia a restituire la borsa. La polvere di luna è stata poi venduta separatamente dal banditore Sotheby’s per $ 1,8 milioni nel 2017.

Carlson ora sta cercando di vendere cinque pezzi di metallo con polvere di luna che sono ancora in un container della NASA, ha rivelato Adam Stackhouse, che ha aggiunto che Bonhams sta vendendo il pezzo di storia spaziale per conto di Carlson, ma non ha condiviso con Stackhouse perché era interessata a metterla all’asta. Per soldi, sicuramente.