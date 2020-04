Pioggia Meteore Liridi: quando e come vedere le Stelle Cadenti di Primavera.

STELLE CADENTI – La prima doccia stellare dell’anno è già qui! Sei pronto per contemplare il cielo durante il passaggio di questi meravigliose comete? La pioggia di stelle Liridi è presenti nei cieli dal 15 aprile al 28 aprile, con il suo picco che sarà la notte dal 22 al 23 aprile. Questo balletto di stelle cadenti ci accompagnerà e saranno ben visibili visto che domani inizia la luna nuova e quindi ci permetterà l’osservazione.

Quando, come e dove vedere la pioggia di stelle liridi

Sebbene sarà un lungo periodo in cui le comete viaggeranno attraverso il cielo, la notte del 22 aprile e la mattina del 23 aprile saranno i periodi migliori per catturare il passaggio di 10-20 stelle cadenti dalla cometa C/1861 G1 meglio conosciuta come cometa Thatcher.

Puoi individuare la pioggia di meteoriti guardando tra le costellazioni di Ercole e della Lira, esattamente attorno alla stella luminosa Vega. Idealmente, dovresti avere un telescopio nelle mani quando trovi questa stella, poiché ad occhio nudo è difficile localizzarla. Controlla qui la posizione della costellazione.

Osservate dai cinesi per la prima volta circa 2600 anni fa, il che le rendono una delle più antiche nella storia delle osservazioni di asteroidi e meteoriti, le stelle cadenti delle Liridi sono causate dalla polvere stellare della coda della cometa C/1861 G1 meglio conosciuta come cometa Thatcher. Cio’ che rende interessante la visione delle Liridi è anche il fatto che durante il loro massimo, tra la notte del 22 e 23 aprile, le meteore possono variare dai 10 ai 20 per ora, ma talvolta possono arrivare fino a 100 meteore per ora.

Le stelle cadenti liridi non è una delle più potenti dell’anno, è per questo motivo che la sua visibilità è alquanto complicata. Tuttavia, questo motivo non è sufficiente per smettere di guardare il cielo in cerca di una cometa. Questa volta, l’emisfero nord avrà una visione migliore di questo evento astronomico, mentre nell’emisfero sud la visione delle stelle cadenti sarà molto più complicata.

Un vantaggio planetario

Secondo Earthsky, durante questa settimana di aprile in cui la pioggia di stelle sta raccogliendo forza, sarà possibile osservare Marte, Giove e Saturno all’orizzonte 90 minuti prima dell’alba. Questi pianeti mattutini appariranno come stelle, ma vedremo in realtà tre giganti dall’universo. Questa potrebbe non essere la doccia con le stelle più luminosa dell’anno. Tuttavia, le Liridi hanno un significato speciale in quanto sono quelle che segnano l’inizio del passaggio delle comete attraverso il cielo notturno.

In breve, questo è uno spettacolo che non vorrai perdere. Come sempre, il cosmo mantiene i suoi migliori fenomeni per ricordarci la magia che si trova oltre l’atmosfera del pianeta Terra.