Milionario non riesce a sbloccare la porta del suo bunker per rifugiarsi dal coronavirus.

Mentre il coronavirus si diffonde negli Stati Uniti, un dirigente della Silicon Valley è scappato per rifugiarsi nel suo bunker privato milionario, situato a 3 metri di profondità in Nuova Zelanda, ma ha trovato difficoltà ad entrare nel rifugio.

Gary Lynch, manager dell’azienda che costruisce rifugi di sopravvivenza Rising S, ha rivelato che il milionario imprenditore li ha chiamati all’inizio di marzo perché non ricordava come aprire la porta segreta del suo rifugio, che non aveva mai usato prima.

Secondo Lynch, l’uomo d’affari gestisce un’azienda nella Bay Area di San Francisco, ma risiede a New York, il luogo più colpito dal coronavirus negli Stati Uniti. “È andato in Nuova Zelanda per sfuggire a tutto ciò che sta accadendo”, ha detto Lynch, che ha rifiutato di identificare il proprietario, aggiungendo solo che rimane ancora nel suo rifugio di sopravvivenza.

La società Rising S ha costruito negli ultimi anni quasi una dozzina di bunker privati ​​in Nuova Zelanda. Il costo medio è di circa $ 3 milioni per un rifugio di circa 150 tonnellate, mentre può arrivare fino a $ 8 milioni con funzionalità aggiuntive come bagni di lusso, sale giochi, poligoni di tiro e palestre.

Inoltre, altri imprenditori della Silicon Valley si sono trasferiti in Nuova Zelanda mentre la pandemia coronavirus si è intensificata negli Stati Uniti. Il 12 marzo, Mihai Dinulescu ha deciso di interrompere la startup di criptovalute che stava lanciando per lasciare il paese nordamericano. “La mia paura era adesso o mai più, visto che avevano iniziato a chiudere i confini”, ha spiegato.

Stati Uniti è il paese al mondo più colpito dal coronavirus, con oltre 820 mila casi positivi e oltre 45 mila morti. Nel frattempo, oltre 83 mila pazienti si sono ripresi dalla malattia, secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University. Da parte sua, la Nuova Zelanda ha 1,451 casi di infezione e 14 morti per covid-19, mentre 1,036 persone sono guarite.