DIRETTA MOTORI – Il pilota messicano Sergio Pérez ha annunciato che la sua infezione da COVID-19 avrebbe potuto essere in Messico quando ha visitato sua madre qualche giorno fa a Guadalajara. Pérez, che questo fine settimana non parteciperà al Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che si correrà sul circuito di Silverstone, ha spiegato che dopo la gara in Ungheria ha preso un volo privato per visitare sua madre che ha avuto un incidente. Il pilota della Racing Point ha spiegato che sta fisicamente bene, ma la notizia di essere risultato positivo al coronavirus Covid-19 “mostra quanto tutti noi siamo

Gracias a todos por su apoyo y sus muestras de cariño! No bajen la guardia y síganse cuidando! 🙏 pic.twitter.com/0WiZ5NvCzC — Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 31, 2020

vulnerabili”.