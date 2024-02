Ultime Notizie » Anno bisestile » Perchè c’è una rana nel Doodle Google di Oggi?

Google celebra il Leap Day 2024 (Anno Bisestile 2024) con un nuovo Doodle, perché lo simboleggia con una rana? Ecco perché c’è un solo 29 febbraio ogni quattro anni.

Ci sono cose che sono speciali perché accadono di tanto in tanto, e in un mondo in cui l’immediatezza regna sovrana, dover aspettare che accada di nuovo fa sì che l’evento assuma più importanza. I Mondiali di calcio, le Olimpiadi o le elezioni presidenziali sono alcuni di questi eventi che si verificano ogni quattro anni e sono speciali.

Ma, naturalmente, nessuno dimentica che ogni quattro anni il mese più corto dell’anno, febbraio, ha un giorno in più e invece di 28 giorni diventa 29 giorni. Questo è noto come anno bisestile ed è la risposta al problema della sincronizzazione dei calendari con cui governiamo e misuriamo il tempo.

Origine dell’anno bisestile

L’anno solare conta circa 365,2422 giorni e, come avrai notato, non esistono calendari con decimali o giorni dimezzati. E per anni abbiamo cercato di coordinare e sincronizzare i nostri calendari con l’anno solare e, non importa quanto ci abbiamo provato, ignorare i decimali e attenersi ai numeri interi non funziona.

I primi a cercare di risolvere il problema furono i romani, con Giulio Cesare, che basandosi sul calendario egiziano di 365 giorni decisero di creare “un anno di confusione” di 445 giorni, cercando così di equilibrare le cifre.

Tuttavia, questo metodo non ha funzionato e Papa Gregorio inaugurò il suo calendario gregoriano nel 1582. Tentò di correggerlo aggiungendo 10 giorni a ottobre, ma in seguito modificarono le regole per risolvere definitivamente il problema.

Il National Geographic afferma:

“Ora saltiamo gli anni bisestili divisibili per 100, come l’anno 1900, a meno che non siano divisibili per 400, come l’anno 2000, nel qual caso vengono rispettati. Nessuno in vita ricorda il giorno bisestile perduto, ma abbandonando quei tre anni bisestili giorni ogni 400 anni segue il ritmo del calendario”.

Perché Google festeggia con una rana?

Per celebrare la giornata, Google ha lanciato un Doodle commemorativo in cui si vede il nome di Google, dove la prima ‘O’ è 28 febbraio, al centro c’è una rana con il numero 29 e l’altra ‘O’ ha il 1° Marzo.

In italiano lo conosciamo come anno bisestile, ma in inglese si chiama “Leap Day”, e ufficiosamente questa data è stata associata a questi anfibi saltatori. In effetti Google celebra questa giornata così dal 2004, ma nel 2024 questo Doodle ha un altro significato speciale.

E il 29 febbraio è un giorno in cui sono nati diversi personaggi famosi e importanti: ad esempo, nel 2012 Google ha voluto dedicare questo Doodle al compositore italiano Gioachino Rossini in omaggio dei 220 anni della sua nascita.