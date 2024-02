Ultime Notizie » Anno bisestile » Anno bisestile 2024: Oggi è il 29 febbraio, perché esiste e quanto spesso accade?

Ogni quattro anni, il mese di febbraio ha 29 giorni anziché 28. Questo accade oggi perché il 2024 è un anno bisestile.

Questa particolarità serve a correggere le differenze nel calendario dovute allo sfasamento tra la durata dell’anno tropico e l’anno calendario di 365 giorni.

E infatti, se nell’immaginario collettivo l’anno ha sempre 365 giorni, in realtà dura un po’ di più; esattamente 5 ore, 48 minuti e 45,25 secondi in più. Approssimativamente, 6 ore. Questo aggiustamento viene fatto per evitare che le date astronomiche e cronologiche smettano di coincidere.

Ma bisogna anche tenere presente che non tutti i multipli di quattro sono bisestili. Anche se il 2000 è stato bisestile e il 1600 anche, il 1700, 1800 e 1900 non lo sono stati. La ragione? Se un anno è multiplo di 100, deve essere anche multiplo di 400. Altrimenti, i nati il 29 febbraio rimangono senza compleanno per sette anni.

Si stima che circa cinque milioni di persone in tutto il mondo abbiano la possibilità di festeggiare il loro compleanno il 29 febbraio. Le possibilità di nascere il 29 febbraio sono di una su 1641.

Primi aggiustamenti con Giulio Cesare

Fu Giulio Cesare che, nel 46 aC, dopo un anno di 445 giorni, con tutta la confusione che ciò comportava, decise di razionalizzare il calendario. La riflessione di Giulio Cesare fu: “sei per quattro… Perdiamo un giorno ogni quattro anni”. E così fu deciso: tra il 23 e il 24 febbraio. E con il calendario gregoriano, nel XVI secolo, il 29 febbraio. Così fu introdotto a Roma l’anno solare di 12 mesi da 30 giorni ciascuno, con cinque giorni in meno all’anno e uno bisestile ogni quattro anni.

La collocazione degli anni bisestili, uno ogni quattro anni, fu introdotta da Dionisio ‘Il Piccolo’, un monaco turco che intorno al 200 (dC) scoprì la differenza tra il calendario giuliano e la realtà, e che se questo squilibrio non fosse stato corretto, entro 500-600 anni il solstizio d’estate potrebbe avvenire nel solstizio d’inverno e viceversa.

In questo modo, Dionisio ‘Il Piccolo’ osservò che affinché tutte le date coincidessero nel tempo, era necessario che febbraio avesse un giorno in più, per rendere reali quelle sei ore in più che non vengono conteggiate negli altri anni.

Dall’arrivo del Candelario Gregoriano

Come già accennato, il primo calendario moderno fu introdotto nel 1582 dal Papa Gregorio XIII, la cui bolla di quell’anno corresse uno sfasamento temporale che si era accumulato per diversi secoli. Da allora, l’anno nuovo sarebbe stato festeggiato nuovamente il primo gennaio e non alla fine di marzo. Questo nuovo calendario, chiamato gregoriano, era obbligatorio per i cattolici, ma i protestanti continuarono con il vecchio. Nemmeno i russi lo accettarono.

Il fatto che quel giorno in più venga aggiunto a febbraio è dovuto al computo che dipende dal solstizio d’inverno e dalla distanza della luna dalla Terra. Se non ci fosse l’anno bisestile, gli esseri umani non potrebbero seguire il ciclo della natura.

Va ricordato che un anno è un periodo di 12 mesi, che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre, sommando 365 giorni con entrambe le date incluse. È il tempo che la Terra impiega a compiere un giro intorno al Sole, ma non corrisponde esattamente a 365 giorni.

Inoltre, un giro completo della Terra intorno al Sole può essere misurato in modi diversi: