Magdalena Abakanowicz era una rinomata scultrice e artista polacca nata il 20 giugno 1930 a Falenty, in Polonia. È considerata una delle artiste più significative del XX secolo e una figura di spicco dell’arte contemporanea. Nel doodle di oggi, Google la ricorda mentre realizza le sue opere.

Abakanowicz ha ottenuto riconoscimenti internazionali per le sue monumentali opere scultoree e installazioni tessili. Era particolarmente nota per il suo uso di materiali non tradizionali come juta, corda e resina. Il suo lavoro ha spesso esplorato temi dell’esistenza umana, dell’individualità e del rapporto tra l’individuo e il collettivo.

93° anniversario della nascita di Magdalena Abakanowicz

Tra le sue sculture più

straordinarie ci sono i famosi, che ha forgiato tra il 1960 e il 1970, e hanno grandie caratterizzate da forme e trame organiche.

In particolare, le opere di Abakanowicz sono state esposte nelle principali istituzioni e musei d’arte di tutto il mondo, tra cui il Museum of Modern Art di New York, la Tate Modern di Londra e il Centre Pompidou di Parigi. A sua volta, ha ricevuto numerosi premi e onorificenze nel corso della sua carriera, tra cui il prestigioso International Sculpture Center Lifetime Achievement Award in Contemporary Sculpture nel 2005.

Abakanowicz è morta il 20 aprile 2017 a Varsavia, in Polonia, all’età di 86 anni. Tuttavia, la sua eredità artistica continua a ispirare e influenzare artisti e appassionati d’arte in tutto il mondo.