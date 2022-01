Ultime Notizie » Sinéad O'Connor » Morto il figlio 17enne della cantante Sinéad O’Connor

La cantante irlandese Sinéad O’Connor ha pubblicato un messaggio straziante sul suo account Twitter, rivelando che suo figlio di 17 anni è morto, due giorni dopo la sua scomparsa.

“Il mio prezioso figlio, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luce della mia vita, ha deciso oggi di porre fine alla sua lotta terrena e ora è con Dio. Possa riposare in pace e nessuno segua il suo esempio. Figlio mio Ti amo così tanto. Per favore, riposa in pace”, ha scritto O’Connor.

L’artista ha condiviso una foto di suo figlio in cui sorride timidamente. ‘”È per il mio Shaney. La luce della mia vita. La lampada della mia anima. Il mio bambino dagli occhi azzurri. Sarai sempre la mia luce. Staremo sempre insieme. Nessun confine ci separerà”, ha twittato la cantante mentre condivideva la canzone di Bob Marley “Ride Natty Ride”.

Cos’era successo?

Il 6 gennaio è stata denunciata la scomparsa del giovane, visto per l’ultima volta quella mattina a Dublino (Irlanda).

Secondo i rapporti sulle persone scomparse del Gardaí, come lo chiama la polizia locale, il figlio della O’Connor è stato spesso denunciato come disperso, anche se in precedenti occasioni gli agenti sono riusciti a trovare il luogo in cui si trovava il giovane e a riportarlo a casa “sano e salvo”.

Il giorno della sua scomparsa, sua madre ha postato un messaggio a lui indirizzato sul suo account Twitter. “Shane, tutte le tue sparizioni non sono più divertenti. Mi spaventi a morte. Potresti per favore fare la cosa giusta e presentarti alla stazione di Gardaí?”, ha chiesto la cantante al giovane. “Il mio mondo crollerebbe senza di te. Tu sei il mio cuore. Per favore, non fermarlo”, ha scritto.

Nei tweet successivi, la cantante ha rivelato che suo figlio era stato messo sotto sorveglianza suicida e ha denunciato che un ospedale che avrebbe dovuto supervisionare suo figlio gli aveva permesso di uscire dopo che una settimana fa aveva tentato di uccidersi due volte. Ha anche rivelato di aver ricevuto la notizia della morte di suo figlio dai Gardaí, mentre Tusla, l’agenzia governativa preposta al benessere dei bambini, sotto la custodia di suo figlio, non l’aveva nemmeno contattata.