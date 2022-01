Ultime Notizie » Razzo russo » Parti di razzo russo verso la Terra: nessuno può prevedere dove cadrà

Gli esperti spaziali stanno seguendo una parte di un razzo russo che farà un rientro incontrollato nell’atmosfera terrestre nelle prossime 24 ore.

Si tratta del razzo pesante Angara-A5, lanciato nello spazio da Plesetsk, nella regione nord occidentale di Arkhangelsk, in Russia, il 27 dicembre. Il lancio serviva a testare uno stadio superiore del razzo, noto come booster Persei, ma il tentativo non è andato come previsto.

Angara-A5 ha perso il controllo dirigendosi di nuovo verso la Terra. Secondo l’agenzia di stampa TAS “entro 24 ore il razzo sarà in caduta libera, ma nessuno può prevedere dove cadrà“.

La maggior parte dei detriti spaziali brucia al rientro nell’atmosfera terrestre, ma è possibile che pezzi più grandi possano causare danni se atterrano in regioni abitate.

Il pezzo del razzo russo viaggiava a 7,5 chilometri al secondo e la sua latitudine di rientro era probabilmente compresa tra 63 gradi a nord ea sud dell’equatore, ha detto Krag.

Livello di rischio

Sebbene sia altamente improbabile che causi danni “il rischio è reale e non può essere ignorato“, ha affermato. Nel maggio 2021, la NASA si è scagliata contro la Cina per non aver rispettato gli “standard di responsabilità” dopo che i resti di un razzo fuori controllo utilizzato per lanciare la stazione spaziale cinese sono precipitati nell’Oceano Indiano.