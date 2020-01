Si gioca questa sera Parma Roma in diretta streaming live sui canali nazionali della Rai. Le due formazioni si sfidano oggi per l’ultimo ottavo di finale della Coppa Italia TIM Cup: chi passa affronterà la Juventus che ieri sera ha eliminato l’Udinese all’Allianz Stadium con la favolosa coppia HD, ossia

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati. Tecnico Roberto D’Aversa.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Under, Lo Pellegrini, Perotti; Kalinic. Tecnico Paulo Fonseca.

Dove vedere Parma Roma in Diretta TV Streaming Oggi senza Rojadirecta.



La partita di calcio Parma Roma in diretta tv è in chiaro sui canali digitali di Rai Due, canale 2 del digitale terrestre e in HD sul 502. Inizio collegamenti a partire dalle ore 20:45 di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Parma Roma streaming è disponibile su Rai Play che viene offerto gratis sul web. Fischio d’inizio alle ore 21:15.