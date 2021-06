Ultime Notizie » Brasile » Paraguay Brasile Streaming Gratis, dove vederla in Diretta TV

Il Brasile, leader assoluto delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali del Qatar 2022 (5 vittorie su 5 partite giocate), fa visita questo martedì al Paraguay (quarto in classifica con 7 punti) nella sua sesta partita, in una partita che tiene con il fiato sospeso l’intera comunità calcistica del continente latino, perché si prevede che alla fine del partita i giocatori di “Scratch” definiscono la loro posizione rispetto alla Copa América che dovrebbe iniziare nel loro paese domenica prossima. Questa partita si svolgerà allo stadio Defensores del Chaco di Asunción a partire dalle o1:30 italiane in diretta streaming.

Paraguay Brasile Streaming Gratis: formazioni Diretta Live



Paraguay: Antony Silva; Robert Rojas o Alberto Espíndola, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso e Santiago Arzamendia; Mathías Villasanti, Gastón Giménez e Ángel Cardozo Lucena; Miguel Almirón e Ángel Romero. CT Eduardo Berizzo.

Brasile: Brasil: Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos y Alex Sandro; Lucas Paquetá, Casemiro y Fred o Fabinho; Richarlisson, Gabriel o Roberto Firminho e Neymar.

CT Tite.

Arbitro: Patricio Loustau (Argentina).

