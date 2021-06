Ultime Notizie » Argentina » Colombia-Argentina Streaming e Diretta TV, dove vederla

Tutto pronto per Colombia Argentina in streaming gratis e diretta live tv sui canali digitali di COMO TV.

La Colombia di Reinaldo Rueda riceve l’Argentina di Lionel Scaloni nelle in programma oggi per le qualificazioni sudamericane CONMEBOL alla Coppa del Mondo del Qatar 2022. La partita si giocherà allo stadio Roberto Meléndez “Metropolitano” nella città di Barranquilla mercoledì 9 giugno 2021 con fischio d’inizio alle ore 1 AM italiane.

Dopo 5 partite giocate la Colombia di Cuadrado Zapata e Muriel è sesta con 7 punti dopo 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. L’imbattuta Argentina di Messi, Lautaro e Di Maria, ha 11 punti, dietro solo al Brasile con 15 punti a punteggio pieno.

Colombia Argentina Streaming Gratis: formazioni Diretta Live.



Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di Maria, Lionel Messi e Lautaro Martínez.

CT Lionel Scaloni.

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Matheus Uribe, Gustavo Cuéllar, Juan Guillermo Cuadrado; Luis Díaz, Luis Fernando Muriel e Duván Zapata. CT Reinaldo Rueda.

Dove vedere Colombia Argentina Streaming Gratis senza Rojadirecta



Colombia-Argentina in diretta tv a partire dalle ore 01:00 italiane della notte di mercoledì 9 giugno 2019 sui canali digitali di COMO TV in esclusiva, con collegamenti pre-partita a partire dalle 23:50 di martedì 8 giugno.



Match fruibile anche in streaming calcio gratis su COMO TV con i vostri smartphone, tablet e pc, e quindi con iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Cercando su Google o Bing la parola chiave “Colombia-Argentina Streaming“, i motori di ricerca vi mostreranno tutti i risultati con i siti web dove vedere la partita online.