Juve-Benfica: In questa foto manca qualcuno, chi secondo te?

Segnerà un spartiacque Juve-Benfica? Dopo la nuova sconfitta della Juventus in Champions League, in casa contro il Benfica, al termine di una contestatissima prestazione, è stato il solo Danilo a richiamare tutti i giocatori della Juventus per andare sotto la curva, davanti ai propri tifosi, a prendersi i meritati fischi. Si sono presentati tutti, o quasi. Infatti manca la persona più contestata di tutte: il tecnico Massimiliano Allegri.

Comunque, a parte il tecnico livornese, a non andare sotto la curva a prendersi i meritati fischi anche i due argentini Paredes e Di Maria… La sconfitta di ieri sera davanti al proprio pubblico ha fatto arrabbiare i tifosi bianconeri che hanno inondato le reti sociali con l’hashtag #AllegriOut.

Le vignette divertenti dopo Juve-Benfica e Allegri Out

Non ha più lo spogliatoio dalla sua parte e quando succede bisogna cambiare il giorno stesso.

Fine definitivamente del circo #Allegri. #Allegriout #JuveBenfica https://t.co/di9LlzYcJq — ErrePi10 (@_RP10_) September 14, 2022

Distrutti anche dalla Salernitana ma il problema è l'arbitro. Trovano sempre un alibi per coprire il vero problema : ALLEGRI.#JuveSalernitana #Allegriout — Elio (@Elio_Horse) September 11, 2022