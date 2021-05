Ultime Notizie » giappone » Enorme palla di fuoco illumina il cielo sopra il Giappone, immagini spettacolari [VIDEO]

Un oggetto luminoso che attraversava il cielo è stato catturato lunedì notte sopra le prefetture di Fukuoka e Nagasaki in Giappone. Il fenomeno è stato ripreso in video dalle telecamere della zona e visto da diversi testimoni che lo hanno descritto come una sfera di luce. Satoshi Imamura, esperto di questioni spaziali, ha dissipato i dubbi sulla natura dell’oggetto e ha spiegato che si trattava di una brillante stella cadente nota come palla di fuoco o bolide. L’intensa luminosità si verifica quando polvere e frammenti di asteroidi nello spazio entrano nell’atmosfera e bruciano.