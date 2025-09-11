Oroscopo, un segno farà una vincita: un altro piangerà

Questo settembre 2025 sarà dunque un mese di trasformazioni profonde, in cui alcuni segni potranno festeggiare vincite importanti.

L’oroscopo di settembre 2025 si presenta come un mese carico di energie particolari, segnato da eventi astrologici di grande rilievo come le eclissi e l’allineamento perfetto di tre pianeti lenti in un triangolo che potenzia l’influsso cosmico su tutti i segni zodiacali.

Queste configurazioni spingono a un equilibrio tra consapevolezza materiale e apertura spirituale, invitando a una maturità emotiva e intellettuale.

Settembre 2025: un mese di eclissi e grandi energie planetarie

L’elemento più significativo di questo mese è senza dubbio il triangolo formato dai pianeti lenti, che si trovano tutti al grado uno, amplificando le energie di cambiamento, innovazione e audacia, ma anche di conflitto interiore e desiderio di affermazione.

Le due eclissi di settembre, la Luna Piena del 7 settembre nei Pesci e la Luna Nuova del 21 settembre in Vergine, rappresentano un invito a bilanciare l’efficienza e il pragmatismo con una visione più ampia e spirituale del mondo.

Previsioni segno per segno: tra vincite e sfide emotive

Ariete – Marte in opposizione fino al 23 rallenta l’aggressività, mentre Venere favorisce relazioni più profonde e sensibili. È un momento di calma interiore, da sfruttare per pianificare con chiarezza.

Toro – Settembre è perfetto per ritrovare equilibrio e ordine, nonostante la stanchezza che si farà sentire verso fine mese. Mercurio aiuta a comunicare efficacemente i propri sentimenti.

Gemelli – Anche se il corpo è presente, la mente vaga tra sogni e desiderio di piacere. Il fascino personale è al massimo, soprattutto nelle relazioni.

Cancro – Settembre richiede un ritmo lento e misurato, ideale per recuperare energie dopo l’estate intensa. Decisioni importanti arriveranno dopo il 23.

Leone – Con Venere e Marte a favore, il fascino e il carisma sono alle stelle, anche se dopo il 23 potrebbe esserci un rallentamento necessario.

Vergine – Protagonista del mese, con Mercurio e Venere che favoriscono ordine mentale e dolcezza emotiva, nonostante le eclissi mettano in discussione alcune certezze.

Bilancia – Marte sostiene una rinnovata determinazione e la capacità di lasciare andare il superfluo, viaggiando leggera verso nuovi obiettivi.

Scorpione – Prima della fine del mese prevale il bisogno di introspezione e solitudine, con Marte che entra nel segno dal 23 per dare nuova energia.

Sagittario – Dopo un’estate intensa, si privilegiano piaceri e affetti, mentre le eclissi spingono a riflettere su valori più alti.

Capricorno – Non è un periodo facile, ma Mercurio offre spunti preziosi per riorganizzare la vita e superare le difficoltà portate da Marte.

Acquario – La velocità mentale ritorna, ma l’opposizione di Venere limita la capacità di esprimere dolcezza, con un’indipendenza che potrebbe allontanare gli altri.

Pesci – Le eclissi accentuano la connessione con il lato spirituale, anche se Mercurio in opposizione può generare isolamento emotivo; dal 20 la passionalità si farà sentire, soprattutto nei rapporti intimi.