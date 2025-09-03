Oroscopo, questo segno vivrà un dramma: attenzione al fine settimana

Il weekend si configura come un periodo di grande instabilità, ma anche di opportunità per chi saprà sfruttare al meglio i movimenti planetari.

La settimana dall’1 al 7 settembre 2025 si presenta densa di eventi astrologici significativi, che influenzeranno in modo deciso l’umore e le scelte di molti segni zodiacali.

In particolare, la presenza di Saturno retrogrado in Pesci, il transito di Mercurio in Vergine e la Luna piena con eclissi totale in Pesci nel weekend, delineano un quadro complesso dove ragione ed emozione si intrecciano in modo intenso. Ma cosa accadrà nel weekend?

I transiti planetari chiave e i loro effetti

Lunedì 1 settembre, Saturno retrogrado fa il suo ingresso nel segno dei Pesci, spingendo soprattutto i segni mobili dell’ultima decade (Gemelli, Vergine, Sagittario e Pesci) a una profonda revisione delle proprie responsabilità e decisioni. Questo rientro invita a riconsiderare impegni e strategie con un approccio più maturo e consapevole.

Martedì 2 settembre, Mercurio entra nel segno della Vergine, il suo domicilio naturale, portando una ventata di lucidità e concretezza nei pensieri, soprattutto per i segni di terra come Toro, Vergine e Capricorno. Tuttavia, il mercoledì successivo la quadratura tra Mercurio e Urano in Gemelli potrebbe generare imprevisti, tensioni nella comunicazione e un certo nervosismo diffuso.

Venerdì 5 settembre, la quadratura tra Marte in Bilancia e Giove in Cancro amplifica le dinamiche di competizione, specialmente nei rapporti personali, colpendo particolarmente i segni cardinali (Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno). Sabato 6 settembre, la retrogradazione di Urano in Gemelli segna l’inizio di un periodo di importanti revisioni interiori e di cambiamenti nelle abitudini.

Il momento più intenso arriva domenica 7 settembre con la Luna piena e l’eclissi totale in Pesci: questo evento astrologico promuove rivelazioni emotive profonde e la chiusura di cicli importanti, in particolare per i segni d’acqua (Cancro, Scorpione, Pesci), ma coinvolge anche Toro, Capricorno e Vergine.

Oroscopo settimanale: focus sui segni più influenzati

Vergine – Questa settimana Mercurio, il pianeta che governa il vostro segno, illumina la mente come un faro nella nebbia. Le idee scorrono veloci e le soluzioni appaiono quasi spontanee. Tuttavia, la Luna piena in Pesci nel weekend potrebbe portare alla luce emozioni che avevate tenuto a distanza. La vostra capacità di coniugare rigore e cuore vi permetterà di gestire ogni turbamento con equilibrio. Voto 8++.

Pesci – Con la Luna piena che si forma proprio nel vostro segno durante il fine settimana, vivrete un momento di grande intensità emotiva. Vi sentirete protagonisti di un’esperienza di “sentire prima di capire”, cavalcando onde emotive che vi porteranno a intuizioni rivelatorie. Mercurio cerca di riportarvi alla concretezza, ma voi preferite restare sospesi in questa dimensione magica. Voto 8.

Gemelli – Mercurio in quadratura non vi concede tregua, portando confusione e distrazioni. Domenica, con la Luna piena che intensifica questa nebbia mentale, potreste sentirvi come navigatori senza bussola, pronti a perdere la rotta in questioni pratiche. In amore e nelle relazioni sociali restate comunque affascinanti e carismatici, ma attenzione a non perdere il controllo sui dettagli. Voto 6/7.

Ariete – Marte contro di voi mette alla prova la vostra solita energia prorompente. Vi sentirete scarichi e insicuri, con una tensione crescente che può sfociare in nervosismo. Anche se Venere regala momenti di dolcezza, la sensazione di non avere controllo sulle situazioni vi accompagnerà per tutta la settimana. Voto 6–.

Leone – La combinazione di Venere e Marte nel vostro segno vi rende irresistibili e al centro dell’attenzione. Questa è la settimana ideale per lasciarvi andare, godervi il momento e attirare a voi persone e occasioni speciali. Voto 8/9.

La presenza di Saturno retrogrado in Pesci e l’eclissi di Luna piena rappresentano un invito a guardarsi dentro, a mettere in discussione ciò che non funziona più e a preparare un reale cambiamento. I segni più “sfidati” dovranno fare i conti con imprevisti e tensioni, ma anche con la possibilità di ritrovare un equilibrio più autentico tra ragione e sentimento.