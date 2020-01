Trump limita i viaggi alle donne incinte che hanno intenzione di partorire negli Stati Uniti.

NEW YORK (USA) – Il governo americano ha annunciato ieri una serie di misure per limitare l’arrivo delle donne in gravidanza con un visto turistico nel paese, nel tentativo di controllare il cosiddetto “turismo della maternità“.

Secondo le autorità americane, da quando negli Stati Uniti la cittadinanza si ottiene per naturalizzazione o nascita, molte donne decidono di recarsi in quel paese durante la gravidanza per partorire lì. Il Dipartimento di Stato ha rivelato che i regolamenti, che entreranno in vigore oggi, condurranno i consolati a respingere le domande di visto da persone il cui “scopo principale” è quello di dare alla luce in quel paese il bambino per ottenere la cittadinanza americana.

“La norma affronta le preoccupazioni in merito ai rischi che questa attività comporta per la sicurezza nazionale e per l’applicazione della legge. Compresa l’attività criminale associata all’industria del turismo di maternità, come si evince dai procedimenti giudiziari federali di individui ed entità coinvolti in quell’industria”.

La norma riguarda i richiedenti il Visto B1/B2 concessi ai visitatori temporanei a fini turistici o commerciali.

Il testo non chiarisce però come i funzionari consolari o di immigrazione determineranno se le persone che cercano di viaggiare negli Stati Uniti sono in gravidanza o hanno lo scopo di partorire lì.

Un argomento controverso

Giorni fa una compagnia aerea asiatica ha dovuto scusarsi dopo aver richiesto a una donna di sottoporsi a un test di gravidanza per consentirle di imbarcarsi a Saipan, nelle Isole Mariana, uno dei territori d’oltremare degli Stati Uniti che è diventato una destinazione turistica di maternità.

Non ci sono dati ufficiali sul numero di persone che viaggiano negli Stati Uniti per dare alla luce, anche se il Dipartimento di Stato ha citato rapporti di ambasciate e consolati che, a loro avviso, dimostrano che si tratta di una “tendenza crescente“.

“Un’intera industria del turismo della maternità è emersa per aiutare le donne incinte di altri paesi a venire negli Stati Uniti per ottenere la cittadinanza per i loro figli partorendo qui”, afferma il Dipartimento di stato USA.

Aggiunge che le aziende del “turismo di maternità” promuovono le loro attività pubblicizzando all’estero i benefici del parto negli Stati Uniti come “accesso all’istruzione gratuita, meno inquinamento, prestazioni di vecchiaia, possibilità di candidarsi per un lavoro nel governo e la possibilità che finalmente tutta la famiglia possa emigrare negli Stati Uniti”.

Il Center for Immigration Studies, un gruppo conservatore che sostiene leggi più severe sull’immigrazione, ha stimato l’anno scorso che oltre 33.000 donne sono entrate temporaneamente nel Paese per partorire tra la seconda metà del 2016 e la prima metà del 2017 .

Fin dalla sua istituzione, l’amministrazione Trump ha cercato di limitare l’immigrazione negli Stati Uniti e lo stesso presidente è stato particolarmente critico nei confronti della cittadinanza per diritto di nascita.

Il quattordicesimo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti garantisce la cittadinanza a “tutte le persone nate o naturalizzate” in quel paese.