Oroscopo della fortuna: chi guadagnerà soldi a palate e chi invece rischia di perderli

Con l’arrivo di settembre, la stagione si tinge di nuove energie e prospettive, specialmente per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Questo mese, influenzato dalla simbologia dei tarocchi, propone un percorso di crescita e trasformazione, guidato da archetipi profondi come la carta dell’Eremita e quella del Carro.

Il numero 9, che caratterizza il mese di settembre, è strettamente connesso alla carta dell’Eremita nei tarocchi, simbolo di un momento di conclusione e riflessione. L’Eremita rappresenta il coraggio di lasciare alle spalle ciò che è stato completato per intraprendere un nuovo cammino, un viaggio interiore che porta a una rinascita e a una nuova consapevolezza, mantenendo sempre un movimento circolare tra esperienza e rinnovamento.

Con la stagione delle eclissi imminente, questo messaggio si fa ancora più pregnante: è il tempo di chiudere vecchie fasi per aprirsi a nuove opportunità. Per i Gemelli, questo significa prepararsi a una fase di cambiamento che potrà portare a una crescita personale e professionale significativa.

L’oroscopo Gemelli di settembre: la carta del Carro

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, la carta del Carro detta il ritmo di questo mese. Essa simboleggia vittoria, determinazione e successo, soprattutto nell’ambito lavorativo. Settembre si presenta come un periodo favorevole per emergere, trionfare e brillare, a patto di mantenere la concentrazione e non lasciarsi distrarre dalle influenze esterne.

È un mese in cui la tenacia e la focalizzazione sugli obiettivi a lungo termine saranno premiate. La carta del Carro invita i Gemelli a non fermarsi alla prima conquista, ma a guardare sempre avanti, verso traguardi ancora più ambiziosi e stimolanti, mantenendo un equilibrio tra la spinta al successo e il controllo delle emozioni.

Secondo la lettura dei tarocchi di Tiziana Salari, naturopata e fondatrice di Naturopatia Intuitiva, il Quattro di Denari è la carta che accompagna i Gemelli nel mese di settembre 2025. Questa carta riflette il desiderio di sicurezza, ma mette anche in guardia dal rischio di irrigidire troppo le proprie posizioni, soprattutto durante il rientro alla routine post-estiva.

Settembre è il momento ideale per alleggerire le tensioni e imparare a fidarsi della vita, lasciando andare ciò che è superfluo. Il consiglio pratico per i Gemelli è di iniziare a liberare fisicamente lo spazio intorno a sé, che sia la scrivania, un cassetto o anche alcune abitudini poco salutari accumulate durante l’estate. Questo gesto simbolico aiuterà a sentirsi più leggeri e pronti a ricominciare con energia e apertura.

I Gemelli sono il terzo segno dello zodiaco occidentale, elemento Aria e qualità mobile, governati dal pianeta Mercurio. Sono noti per la loro versatilità, curiosità e capacità comunicative, caratteristiche che li rendono adattabili e sempre pronti al cambiamento.

La loro natura duplice, spesso interpretata come una doppia personalità, li porta a passare rapidamente da momenti di dolcezza ad atteggiamenti più spigolosi, riflettendo la loro innata sensibilità e complessità emotiva. Questa duplicità si traduce anche in una mente vivace e aperta, sempre in cerca di nuove conoscenze e stimoli.

Settembre, quindi, si presenta come un momento di grande opportunità per i Gemelli, in cui le loro qualità naturali possono essere messe a frutto per superare ostacoli e raggiungere nuovi traguardi, senza perdere di vista la necessità di equilibrio interiore.

L’importanza del benessere olistico nel rientro di settembre

Il ritorno alla quotidianità dopo la pausa estiva può essere affrontato con meno stress grazie a un approccio consapevole e dolce, come suggerito dal tarotoroscopo di Tiziana Salari. La sua metodologia, che integra la lettura simbolica dei tarocchi con consigli pratici di naturopatia intuitiva, offre spunti preziosi per ritrovare il proprio centro e ripartire con energia positiva.

Per i Gemelli, questo significa non solo concentrarsi sul successo lavorativo, ma anche prendersi cura di sé, alleggerendo le tensioni e aprendosi al nuovo. Un invito a bilanciare la voglia di controllo con la fiducia nella vita, adottando piccoli rituali quotidiani che favoriscano il benessere fisico e mentale.