Oroscopo, brutte notizie per due segni: attenzione

Per due segni dell’oroscopo ci sono brutte notizie: vivranno questa settimana momenti molto complicati.

L’oroscopo settimanale dal 15 al 21 settembre 2025 riserva indicazioni importanti per molti segni zodiacali, con particolare attenzione a due protagonisti che dovranno affrontare sfide significative in amore e lavoro.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedono le stelle per il Capricorno e i Pesci, i segni maggiormente interessati da cambiamenti e difficoltà in questa fase.

Oroscopo: brutte notizie per questi due segni

Per il segno del Capricorno, la settimana si apre sotto una luce intensa dal punto di vista sentimentale. L’oroscopo settimanale indica l’inizio di un periodo di grande profondità e solidità nella relazione di coppia. La possibilità di fare passi importanti come la convivenza, il fidanzamento ufficiale o persino mettere su famiglia si fa concreta. Tuttavia, è fondamentale chiedersi se si è realmente pronti a questo salto di qualità nella vita amorosa, poiché il partner potrebbe richiedere un impegno maggiore o un cambiamento sostanziale.

Sul fronte professionale, invece, la situazione appare più complicata. Le trattative subiscono un rallentamento significativo, mentre i rapporti con i colleghi si fanno più difficili. Serve molta pazienza per evitare che i malintesi diventino veri e propri ostacoli nella carriera. È consigliato mantenere la calma e cercare un approccio diplomatico per superare le tensioni.

Anche la salute richiede attenzione: è un periodo in cui possono emergere piccoli malesseri o fastidi. Per prevenire cali energetici, si suggerisce di non trascurare i rituali quotidiani di benessere, come una tisana rilassante o una passeggiata all’aria aperta. Da segnalare, infine, che la fortuna sarà particolarmente assente nelle giornate di lunedì e martedì, invitando a muoversi con cautela in quei giorni.

Il segno dei Pesci affronta invece un momento complesso, con due cattive notizie che influiranno in modo significativo sulla settimana. L’ingresso di Venere in opposizione al segno porta tensioni nel settore amoroso. Per chi è in coppia, la sensazione di essere poco compresi potrebbe acuire i conflitti, mentre i single potrebbero trovarsi invischiati in storie complicate, instabili o poco gratificanti.

Sul fronte lavorativo, le difficoltà si confermano. I progetti su cui si è investito tempo e impegno faticano a decollare, e i rapporti con i colleghi sono tutt’altro che sereni. Questo clima di disagio suggerisce di valutare con attenzione le proprie scelte professionali. Cambiare lavoro potrebbe rappresentare una soluzione strategica e una svolta positiva, qualora la situazione non migliori a breve. Le stelle, dunque, invitano i nati sotto questo segno a mantenere la forza d’animo e a considerare con lucidità le opportunità di cambiamento, sia in campo sentimentale che professionale.

Questo quadro astrologico settimanale evidenzia come Capricorno e Pesci debbano prepararsi a gestire momenti di tensione e riflessione, con l’occhio attento alle scelte da compiere nei diversi ambiti della vita.