Giustizia è stata fatta. Una giuria di Minneapolis ha ritenuto l’ex ufficiale di polizia Derek Chauvin colpevole di accuse di omicidio di secondo e terzo grado, nonché di omicidio colposo, per le azioni che hanno ucciso l’africano americano George Floyd nel maggio 2020.

La giuria di 12 membri ha pronunciato il verdetto oggi dopo tre settimane di testimonianze di testimoni, agenti di polizia ed esperti medici. I membri della giuria hanno iniziato lunedì le deliberazioni, che sono durate poco più di 10 ore. A seguito del verdetto, la cauzione di Chauvin è stata revocata e gli è stato ordinato di tornare in prigione. I delegati dello sceriffo della contea di Hennepin lo hanno immediatamente arrestato e portato fuori dall’aula in manette.

Secondo la legge del Minnesota, Chauvin può affrontare una condanna a 12 anni e mezzo di carcere come criminale senza precedenti penali. Tuttavia, i pubblici ministeri potrebbero richiedere una pena più lunga, fino a un massimo di 40 anni, se il giudice del distretto della contea di Hennepin Peter Cahill, che ha presieduto il processo, stabilisse che c’erano “fattori aggravanti“.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che Chauvin ha tenuto il ginocchio sul collo di Floyd per diversi minuti in un tentativo di arresto, provocando il soffocamento della vittima, mentre la difesa ha affermato che l’ex agente “si è comportato come qualsiasi agente di polizia avrebbe fatto”, cercando di dubitare sulla causa della morte di Floyd.

L’afroamericano George Floyd è morto in ospedale nel maggio 2020 poco dopo il suo arresto.

I video degli eventi hanno mostrato che Chauvin ha messo il ginocchio sul collo del detenuto per, nonostante l’individuo si lamentasse di

Il dipartimento di polizia di Minneapolis ha licenziato Chauvin e altri tre agenti il ​​giorno dopo l’arresto di Floyd. Gli altri tre dovrebbero affrontare un processo entro la fine dell’anno con l’accusa di complicità nella morte della vittima.

Dopo la morte di Floyd, il movimento Black Lives Matter ha acquisito forza nazionale e internazionale e milioni di persone in tutto il mondo hanno mostrato il loro sostegno alla causa.

Chauvin's bail is revoked and he is taken into custody. Guilty on three counts. Court adjourned. pic.twitter.com/xKTEeVFvwq

— Rochelle Olson (@rochelleolson) April 20, 2021