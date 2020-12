Un oggetto di origine sconosciuta è passato estremamente vicino alla Terra la notte del 1° dicembre prima di tornare nel sistema solare, ma gli scienziati stanno ancora discutendo della sua origine. È noto che misura tra i 5 ei 10 metri di diametro e che è passato a una distanza inferiore a 50.000 chilometri dal nostro pianeta. In confronto, la distanza dalla Luna è di 384.400 chilometri. Inoltre dovrebbe tornare tra pochi mesi, a febbraio o marzo del prossimo anno.

Questa “mini luna” è stata oggetto di speculazioni da quando è stata scoperta il 17 settembre dagli astronomi che utilizzano il telescopio di ispezione Pan-STARRS1 della NASA. All’inizio presumevano che fosse un asteroide, e lo battezzarono persino 2020 SO, usando la solita designazione per nominare quei corpi celesti.

Tuttavia, la strana “mini luna” viaggia a soli 0,6 chilometri al secondo, una velocità molto inferiore a quella della stragrande maggioranza degli asteroidi, che normalmente raggiungono tra gli 11 ei 72 chilometri al secondo.

Questo è uno dei motivi per cui diversi scienziati ritengono che non sia un asteroide, come quelli del Center for the Study of Near Earth Objects (CNEOS, per il suo acronimo in inglese) del Reaction Propulsion Laboratory della

, che ritiene che l’oggetto sia il, lanciato verso la Luna con la missione Surveyor 2 a metà degli anni ’60.

Poco dopo il decollo, il 20 settembre 1966, Surveyor 2 si è separato dal suo propulsore come previsto, ma il controllo del veicolo spaziale è stato perso il giorno dopo quando uno dei suoi propulsori non si è acceso, facendolo ruotare. La navicella si schiantò sulla Luna il 23 settembre 1966. Nel frattempo, il razzo Atlas-Centaur dallo stadio superiore passò oltre la Luna e scomparve in un’orbita sconosciuta attorno al Sole.

Gli scienziati avrebbero dovuto eseguire una spettroscopia sull’oggetto il 1° dicembre per osservare di quali materiali è fatto e capire se si tratta effettivamente di uno stadio di razzo o di un asteroide.