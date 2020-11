Nuovo record in Italia di casi COVID-19, con 31.758 nell'ultimo giorno

Il Ministero della Salute ha fatto sapere che si sono registrati 31.758 nuovi casi di covid-19 nel Paese questo sabato nelle ultime 24 ore. Un dato superiore ai 31.084 del giorno precedente e un nuovo record dall’inizio della pandemia coronavirus. Nell’ultimo giorno è stata confermata anche la morte di 297 persone a causa del coronavirus.

In questo modo, il totale dei casi di malattia accumulati ammonta a 679.

430, mentre un totale di 38.618 persone sono morte fino ad oggi dal covid-19. Inoltre, 972 infetti sono stati ricoverati in ospedale con sintomi e altri 97 pazienti sono finiti in terapia intensiva. Allo stesso modo, altre 5.859 persone si sono riprese per un totale di 289.426. 8.919 nuovi casi in, 3.669 in, 2.887 in

Attualmente in Italia sono ricoverate 17.966 persone con sintomi di coronavirus, 1.843 pazienti ricevono assistenza medica in terapia intensiva per la malattia.