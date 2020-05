Coronavirus: +369 morti per COVID-19 in Italia nel terzo giorno della Fase 2.

Ancora un aumento del numero di morti in Italia per Coronavirus Covid-19. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile oggi 6 maggio 2020, nelle ultime 24 ore sono decedute altre 369 persone, per un totale di 29,684 dall’inizio dell’emergenza.

Scendono però drasticamente i casi attivi positivi al virus, in tutto sono 91,528 con una diminuzione di 6,939 rispetto a ieri. I guariti sono complessivamente 93,245, in aumento di 8,014 unità. Tuttavia il numero così alto dei pazienti dimessi e guariti è dovuto ad un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti.

Calano ancora i ricoverati con sintomi per coronavirus (15,769, -501) e i pazienti in terapia intensiva (1,333, -94). In isolamento domiciliare si trovano 74,426 persone. I casi totali dall’inizio dell’emergenza sono 214,457 (+1,444). In tutto sono stati eseguiti 2310.929 tamponi, i casi testati sono 1.549.892. 491 invece è il numero delle vittime per ogni milione di abitante in Italia: maggiore del Regno Unito (443) e Francia (395) che però hanno eseguito un numero inferiore di test ai loro cittadini.

Nella seguente immagine, la situazione aggiornata alle ore 22:46 di oggi mercoledì 6 maggio 2020.

I dati odierni sul Coronavirus in Italia pubblicati su Twitter dalla Protezione Civile: