Coronavirus: tornano ad aumentare le vittime Covid-19 in Italia superata dal Regno Unito

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE – Sono due le macronotizie sul coronavirus covid-19 in Europa oggi 5 maggio 2020: tornano ad aumentare le vittime in Italia e il Regno Unito ha superato il Bel Paese in questa triste classifica.

Nel secondo giorno della Fase 2 in Italia sono stati rilevati +236 nuovi decessi per coronavirus nelle ultime 24 ore, il che rappresenta un aumento rispetto ai +195 di ieri. Il numero di casi confermati è diminuito a 1075 da 1221 di lunedì. Pertanto, il numero totale di casi positivi in Italia ammonta a 213,013 e quello dei decessi a 29,315. 1,427 persone sono in terapia intensiva, rispetto a 1,479 del giorno prima. In totale, 85,231 persone si sono riprese dalla malattia. Oltre 1,5 milioni di persone sono già state testate per il virus.

Il Regno Unito supera l’Italia in numero di morti

Oggi cìè stato anche il sorpasso delle vittime inglesi rispetto agli italiani. Con +693 vittime di oggi, il Regno Unito è diventato oggi il paese europeo con il maggior numero di morti da coronavirus Covid-19 con un totale di 29,427 rispetto ai 29,315 dell’Italia. Sono 194,990 i casi totali da UK contro i 213,013 dell’Italia. C’è da dire però che in Italia sono stati eseguiti 2,246,666 test mentre in Inghilterra solo 1,291,591.

Sollievo dalle restrizioni: l’inizio della Fase 2

Da questo lunedì, gli italiani possono visitare i loro parenti, fare una passeggiata o fare esercizio fisico. Anche i ristoranti hanno riaperto offrendo asporto e negozi all’ingrosso. Inoltre, i settori della produzione e dell’edilizia, come la produzione di tessuti o mobili, hanno ripreso a funzionare.

“Dobbiamo mantenere le distanze sociali, il massimo livello di igiene e indossare maschere. Abbiamo fatto la nostra parte nel miglior modo possibile. A partire da lunedì è il tuo turno”, ha dichiarato sabato scorso il commissario speciale nominato dal governo italiano per lotta contro il coronavirus, Domenico Arcuri.

Il governo monitorerà i livelli di contagio e potrà ripristinare la quarantena in alcune regioni se si verifica un nuovo focolaio.

Nella seguente immagine, la situazione aggiornata alle ore 19:08 di oggi 5 maggio 2020.

