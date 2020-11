Nuovo record Coronavirus Italia: 38 mila contagi COVID-19 e 636 morti nell'ultimo giorno

BOLLETTINO COVID OGGI – Il Ministero della Salute ha fatto sapere che si sono registrati 37.978 nuovi casi di COVID-19 nel Paese nelle ultime 24 ore: è un nuovo record dall’inizio della pandemia coronavirus. Nell’ultimo giorno è stata confermata anche la morte di 636 persone a causa del coronavirus, numero con la quale il totale dei morti supera ormai le 43.500 vittime. Inoltre, dopo le ultime segnalazioni, il numero totale di contagi ammonta a 1 milione 66 mila 401.

Attualmente in Italia sono ricoverate 387,758 persone con sintomi di coronavirus, 3,170 pazienti ricevono assistenza medica in terapia intensiva per la malattia.

Le imagini che vedete in questo articolo sono aggiornate alle ore 03:25 AM italiane del 13 novembre 2020.

Dati Coronavirus a livello mondiale