Ultime Notizie » computazione quantistica » Nuova tecnologia per la traduzione dell’informazione quantistica

Un team di ricercatori dell’Università di Illinois Urbana-Champaign ha sviluppato un nuovo metodo per la “traduzione” dell’informazione quantistica tra diverse tecnologie quantistiche, con importanti implicazioni per la computazione quantistica, la comunicazione e le reti.

Grazie alla tecnologia, l’informazione quantistica può essere convertita dal formato utilizzato dai computer quantistici al formato necessario per la comunicazione quantistica. Il team ha risolto il problema della debolezza dell’informazione quantistica durante il viaggio, dovuta alle frequenze di luce a microonde utilizzate nelle tecnologie di comunicazione classica come telefoni cellulari, Wi-Fi e GPS.

Utilizzando la capacità degli elettroni dell’atomo di rubidio di eseguire salti quantistici nei loro livelli energetici, il team ha sviluppato una tecnologia che permette di trasformare l’informazione quantistica in un fotone ottico, che è molto più resistente al rumore ambientale. La tecnologia utilizza una cavità superconduttiva per costringere il fotone a rimbalzare in uno spazio chiuso, rafforzando così l’interazione tra il fotone e qualsiasi materia posta al suo interno.

La piattaforma ha dimostrato di generare entanglement molto efficienti, fondamentali per la computazione quantistica, le simulazioni, la metrologia e gli orologi atomici. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Nature.